Hobelsberger in lotta con Scott Redding per la BMW

Il pilota IDM Superbike del Team GERT56 ha completato i suoi giri di allenamento sul circuito GP di Valencia la scorsa settimana. Ha incontrato la sua ex squadra e ha avuto una piacevole compagnia in pista.

Patrick Hobelsberger era impegnato nei test di Valencia, in Spagna, per la sua seconda sessione di allenamento nell'ambito della preparazione IDM. Di conseguenza, il bavarese ha saltato anche la presentazione della squadra al Salone del Motociclo di Lipsia lo scorso fine settimana, dove era rappresentato degnamente dai suoi compagni di squadra Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig.

"Il tempo è stato fantastico", ha detto Hobelsberger dei tre giorni di test in Spagna, "le condizioni erano buone e gli altri piloti in pista erano quasi tutti professionisti. Per me è stata l'occasione perfetta per fare dei test. Martedì ho iniziato alla grande con la mia moto da allenamento e già nella prima sessione mi sono sentito molto a mio agio. Lo scopo del test era quello di provare l'assetto del test di squadra di Cartagena. Ha funzionato molto bene e ho dovuto fare solo uno o due aggiustamenti".

C'è stata anche una riunione con l'ex IDM Team Bonovo guidato da Michael Galinski e Jürgen Röder, con cui Hobelsberger ha vinto il titolo IDM Supersport nel 2021. Anche il pilota Bonovo Scott Redding, che gareggia per il team tedesco BMW nel campionato mondiale Superbike, era al via a Valencia e ha completato rapidamente alcuni giri prima di partire per l'Australia.

"Il primo giorno sono riuscito a migliorare il mio tempo rispetto ai test di gennaio", ha dichiarato Hobelsberger. "Il giorno successivo ho fatto alcune sessioni più lunghe insieme a Scott Redding e Bo Bendsneyder. Anche alcuni piloti della Moto2 stavano effettuando dei test con le loro Superbike, che abbiamo incontrato regolarmente in pista e con cui abbiamo avuto dei duelli con molto feeling agonistico nonostante si trattasse di un test. Per me sono stati alcuni giorni di assoluto successo a Valencia. Alla fine, sono riuscito a finire secondo dietro al pilota BMW WorldSBK Scott Redding, perdendo solo un decimo di secondo rispetto al pilota del campionato del mondo".

Patrick Hobelsberger non ha ancora completato la sua preparazione. Mancano poche settimane alla prossima trasferta in Spagna. "Sono molto soddisfatto e non vedo l'ora di tornare in pista alla fine di febbraio", assicura il pilota della BMW. "Ringrazio Thomas Thieme e Bike Promotion per la grande opportunità di test".