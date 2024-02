Hobelsberger em conflito com Scott Redding na BMW

O piloto da IDM Superbike da Team GERT56 completou as suas voltas de treino no circuito do GP de Valência na semana passada. Encontrou-se com a sua antiga equipa e teve uma boa companhia na pista.

Patrick Hobelsberger esteve nos testes em Valência, Espanha, para a sua segunda sessão de treino como parte da sua preparação para a IDM. Como resultado, o bávaro também faltou à apresentação da equipa no Salão de Motos de Leipzig no fim de semana passado, onde foi representado com dignidade pelos seus companheiros de equipa Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig.

"O tempo estava ótimo", disse Hobelsberger sobre os três dias de testes em Espanha, "as condições eram boas e os outros pilotos na pista eram quase todos profissionais. Por isso, foi a oportunidade perfeita para mim. Comecei muito bem com a minha moto de treino na terça-feira e já me senti muito confortável na primeira sessão. O objetivo do teste era testar a configuração do teste de equipa em Cartagena. Funcionou muito bem e só tive de fazer um ou dois ajustes."

Houve também um reencontro com a antiga IDM Team Bonovo, liderada por Michael Galinski e Jürgen Röder, com quem Hobelsberger conquistou o título IDM Supersport em 2021. O piloto da Bonovo Scott Redding, que compete pela equipa alemã BMW no Campeonato do Mundo de Superbike, também esteve no início em Valência e rapidamente completou algumas voltas antes de viajar para a Austrália.

"No primeiro dia, já consegui melhorar o meu tempo do teste de janeiro", relata Hobelsberger. "No dia seguinte fiz algumas sessões mais longas juntamente com Scott Redding e Bo Bendsneyder. Alguns pilotos de Moto2 também estavam a testar com as suas Superbikes, que encontrámos regularmente na pista e tivemos alguns duelos com muita sensação de corrida, apesar de ser um teste. Para mim, foram uns dias de sucesso absoluto em Valência. No final, consegui terminar em segundo atrás do piloto da BMW WorldSBK Scott Redding e perdi apenas um décimo de segundo para o piloto do campeonato do mundo."

Patrick Hobelsberger ainda não terminou os seus preparativos. Faltam apenas algumas semanas para a próxima viagem a Espanha. "Estou muito contente e mal posso esperar para voltar à pista no final de fevereiro", garante o piloto da BMW. "Muito obrigado ao Thomas Thieme e à Bike Promotion pela excelente oportunidade de teste."