Une opportunité surprenante en Superbike pour Leon Orgis

L'année dernière, Leon Orgis n'a pas fait l'effet d'une bombe en IDM Supersport. Mais il avait bien fait son travail lors de sa saison de rookie en 600 IDM. Sa promotion au poste de pilote d'essai d'usine Yamaha Superbike est tout à fait étonnante.

Lors de tests effectués à Rijeka à la fin de la saison 2023, le Saxon de 22 ans a fait forte impression sur les responsables de la filiale allemande de Yamaha Motor Europe, qui lui ont aussitôt proposé un contrat de pilote d'essai d'usine pour leur nouvelle Yamaha-R1. Avec les mots "... c'est bien sûr un immense honneur pour moi...", Leon Orgis a exprimé sa joie de la confiance qui lui a été accordée en tant que novice de la 1000.

Après une année de pause en 2022, Leon Orgis avait quitté l'entreprise familiale ORM (Orgis Racing Management) l'année dernière pour rejoindre le team officiel Yamaha Kiefer Racing en IDM Supersport. Il a terminé la saison à la septième place du classement général avec, entre autres, trois cinquièmes places, ce qui ne le prédestinait pas forcément à une telle étape de sa carrière.

"A la fin de la saison, Yamaha Allemagne m'a contacté pour me demander si l'année prochaine, c'est-à-dire en 2024, j'avais envie de développer la superbike Yamaha en tant que pilote d'essai et de participer à quelques courses dans différentes séries nationales. Il s'agit principalement de développer des pièces pour la nouvelle R1, afin de pouvoir démarrer à plein régime en 2025", a-t-il expliqué sa promotion à SPEEDWEEK.com dans le cadre du salon Motorrad Messe Leipzig.

Et d'ajouter : "J'ai l'honneur de pouvoir tester différentes pièces pour Yamaha. Je les testerai également lors de différentes courses. Ce ne sera probablement pas seulement au sein de l'IDM, mais aussi dans d'autres séries. C'est, comme je l'ai dit, un immense honneur pour moi et j'espère que cela va grandir et que nous aurons une moto gagnante en 2025".

Leon Orgis est revenu sur la manière dont la pierre a été posée : "Il y a eu un test final avec Yamaha à Rijeka après la fin de la saison de l'année dernière. J'étais accompagné de Marvin Siebdrath et des frères Kofler, Andreas et Maximilian. On m'a alors demandé si je voulais continuer à travailler avec Yamaha. Bien sûr, j'en avais envie et nous avons rapidement conclu un accord. Enfin, nous avons discuté de quelques détails à Jerez et je devrais recevoir mon contrat la semaine prochaine. Je pourrai alors certainement en dire plus".

Même si les contrats ne sont pas encore signés, il a déjà pu révéler que, dans ce contexte, il effectuera certes des tests en premier lieu, mais comme le meilleur entraînement est constitué par les week-ends de course réels, il pourrait finalement avoir plus d'engagements en course dans différentes séries et championnats nationaux que bien des purs coureurs (à plein temps).

Il ajoute : "Avec le projet Yamaha, ce serait un grand objectif pour moi de participer à l'EWC. Ce serait bien sûr aussi extrêmement cool de faire un tour en World Superbike pour voir où on en est. C'est une chance qui s'offre à moi".