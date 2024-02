Sorprendente opportunità in Superbike per Leon Orgis

Per diversi anni, Leon Orgis e suo fratello Kevin hanno cercato di sfondare a livello internazionale attraverso vari campionati in Spagna. Ora l'IDM gli ha aperto una grande porta.

Leon Orgis non ha colpito come una bomba l'IDM Supersport l'anno scorso. Tuttavia, ha fatto bene nella sua stagione da esordiente nella IDM 600cc. La sua promozione a collaudatore Yamaha Superbike è ora davvero sorprendente.

Durante i test a Rijeka dopo la fine della stagione 2023, il ventiduenne sassone sembra aver fatto una forte impressione ai responsabili della filiale tedesca di Yamaha Motor Europe, che gli hanno subito offerto un contratto come collaudatore ufficiale per la nuova Yamaha R1. Con le parole "... questo è naturalmente un grande onore per me ...", Leon Orgis ha espresso la sua gioia per la fiducia riposta in lui come novizio del 1000cc.

Dopo una pausa di un anno nel 2022, Leon Orgis ha lasciato l'azienda di famiglia ORM (Orgis Racing Management) lo scorso anno e si è unito al team ufficiale Yamaha Kiefer Racing nella IDM Supersport. Ha concluso la stagione al settimo posto assoluto con tre quinti posti, tra l'altro, il che non lo rendeva necessariamente la scelta più ovvia per un simile trasferimento di carriera.

"Alla fine della stagione, Yamaha Germania mi ha contattato e mi ha chiesto se volevo sviluppare la Yamaha Superbike come pilota collaudatore l'anno prossimo, cioè nel 2024, e fare anche qualche apparizione in varie serie nazionali. L'obiettivo principale è quello di sviluppare parti per la nuova R1 in modo da essere in grado di partire nel 2025", ha spiegato la sua promozione in un'intervista a SPEEDWEEK.com durante il Salone del Motociclo di Lipsia.

Ha continuato: "Ho l'onore di poter testare diverse parti per Yamaha. Poi li proverò anche in varie gare. Probabilmente non solo nell'IDM, ma anche in altre serie. Come ho detto, questo è un grande onore per me e spero che cresca e che nel 2025 avremo una moto vincente".

Leon Orgis ha ricordato come è nato il progetto: "C'è stato un ultimo test con la Yamaha a Rijeka dopo la fine della scorsa stagione. Mi hanno raggiunto Marvin Siebdrath e i fratelli Kofler Andreas e Maximilian. Mi è stato chiesto se volevo continuare a lavorare con la Yamaha. Naturalmente lo volevo, quindi abbiamo concluso abbastanza in fretta. Infine, abbiamo discusso alcuni dettagli a Jerez, quindi dovrei ricevere il contratto la prossima settimana. A quel punto potrò sicuramente dire di più".

Anche se il contratto non è ancora stato firmato, il pilota ha già potuto rivelare che in questo contesto si occuperà principalmente di test, ma poiché il miglior allenamento è rappresentato dai veri weekend di gara, potrebbe finire per avere più presenze in gara nelle varie serie nazionali e nei campionati di molti piloti puri (a tempo pieno).

Ha aggiunto: "Con il progetto Yamaha, sarebbe un grande obiettivo per me partecipare all'EWC. Naturalmente, sarebbe anche estremamente bello fare una partenza da ospite nel Mondiale Superbike per vedere a che punto sei. L'opportunità per me c'è sicuramente".