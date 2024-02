Oportunidade surpreendente para Leon Orgis nas Superbike

por Thorsten Horn - Automatic translation from German

Leon Orgis não atingiu o IDM Supersport como uma bomba no ano passado. No entanto, teve um bom desempenho na sua época de estreante na IDM de 600cc. A sua promoção a piloto de testes da Yamaha Superbike é agora absolutamente surpreendente.

Durante os passeios de teste em Rijeka após o final da temporada de 2023, o saxão de 22 anos aparentemente causou uma forte impressão nos responsáveis da filial alemã da Yamaha Motor Europe, que logo lhe ofereceu um contrato como piloto de testes de fábrica para sua nova Yamaha R1. Com as palavras "... isto é, naturalmente, uma grande honra para mim...", Leon Orgis expressou a sua satisfação pela confiança depositada nele como um novato de 1000cc.

Após uma pausa de um ano em 2022, Leon Orgis deixou a empresa familiar ORM (Orgis Racing Management) no ano passado e juntou-se à equipa oficial Yamaha Kiefer Racing na IDM Supersport. Terminou a época em sétimo lugar na geral, incluindo três quintos lugares, o que não o tornou necessariamente numa escolha natural para esta mudança de carreira.

"No final da época, a Yamaha Alemanha abordou-me e perguntou-me se eu gostaria de desenvolver a Yamaha Superbike como piloto de testes no próximo ano, ou seja, em 2024, e também fazer algumas participações em várias séries nacionais. O principal objetivo é desenvolver peças para a nova R1, a fim de poder começar a correr em 2025", explicou a sua promoção numa entrevista à SPEEDWEEK.com no Salão de Motos de Leipzig.

Ele continuou: "Tenho a honra de poder testar várias peças para a Yamaha. Depois também as vou experimentar em várias corridas. Provavelmente não será apenas na IDM, mas também noutras séries. Como já disse, é uma grande honra para mim e espero que cresça e que tenhamos uma mota vencedora em 2025."

Leon Orgis recordou como a bola começou a rolar: "Houve um teste final com a Yamaha em Rijeka após o final da época do ano passado. Juntaram-se a mim o Marvin Siebdrath e os irmãos Kofler, Andreas e Maximilian. Perguntaram-me se queria continuar a trabalhar com a Yamaha. É claro que queria, por isso, finalizámos tudo muito rapidamente. Finalmente, discutimos alguns pormenores em Jerez, pelo que devo receber o meu contrato na próxima semana. Nessa altura poderei certamente dizer mais sobre o assunto."

Apesar de o contrato ainda não ter sido assinado, ele já foi capaz de revelar que vai testar principalmente neste contexto, mas como o melhor treino são os fins-de-semana de corrida reais, ele pode acabar por ter mais participações em corridas em várias séries e campeonatos nacionais do que muitos pilotos puros (a tempo inteiro).

E acrescentou: "Com o projeto Yamaha, seria um grande objetivo para mim entrar no EWC. Claro que também seria muito bom começar como convidado no World Superbike para ver em que pé estamos. A oportunidade está definitivamente lá para mim agora."