El desvalido Finsterbusch quiere fastidiar a los aspirantes al IDM

Aunque el IDM Team GERT56 compite este año en el IDM Superbike con la tecnología probada (BMW M 1000 RR) y el trío de pilotos Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger y Jan-Ole Jähnig sin cambios respecto al año pasado, el equipo con sede en Pirna dirigido por el jefe de equipo Karsten Wolf aprovechó la Motorrad Messe Leipzig el pasado fin de semana para presentarse oficialmente al público.

Dado que Patrick Hobelsberger está realizando actualmente "... una preparación muy individual..." en España, según Karsten Wolf, sólo Toni Finsterbusch y Jan-Ole Jähnig subieron al escenario junto al jefe del equipo para acercarse al micrófono del portavoz de pista del IDM, Bernd Fulk.

En este contexto, Karsten Wolf explicó que para él tenía sentido competir en la misma constelación y lo justificó con las siguientes palabras: "Es la segunda vez que viajamos a cada circuito con esta combinación, tenemos los datos del año anterior y los pilotos han cumplido exactamente las expectativas que teníamos".

A continuación, explicó que todo el equipo estaba o está basado en España durante el invierno y que los pilotos y mecánicos sólo viajan de vez en cuando. "Cuando mejore el tiempo aquí, iremos a las pistas del IDM".

Toni Finsterbusch se presentó en Leipzig todavía con muletas, que han sido sus compañeras habituales desde que se rompió el tobillo el pasado diciembre. "Mi objetivo es estar presente en nuestro primer test conjunto en Valencia, en marzo, para que mi preparación para la temporada apenas se vea afectada", dijo el sajón de 30 años en una entrevista con SPEEDWEEK.com. Y continuó: "Supongo que todo volverá a la normalidad a su debido tiempo. Tengo suficiente experiencia en la materia".

Preguntado por el número de lesiones que ha sufrido, respondió: "Son bastantes. Como piloto de carreras, no hablas de las experiencias negativas. Intentas suprimirlas, pero para mí el número es realmente mayor que mi edad".

También señaló que había superado la temporada 2023 sin lesiones y que ésta era su primera preocupación. Al final, terminó quinto en la general, lo que podría haber sido incluso mejor, lo que nos lleva a sus objetivos deportivos para 2024. Lo afronto de la misma manera que todos los años. Intento trabajar con constancia de carrera en carrera y ver qué sale. No me veo como un aspirante al campeonato. Estoy ahí para molestar un poco a los demás y conseguir uno o dos podios".

"Eso funcionó bastante bien el año pasado, aunque podría haber terminado tercero en la general si algunas cosas no hubieran ido en mi contra. Pero al final quedé totalmente satisfecho con P5. Sobre todo porque gané la batalla contra Schleiz, que ya había perdido tantas veces. Quizá esta se convierta en mi pista favorita".

Hay que explicar que "Pumpen-Toni" da prioridad a su propia empresa, con ocho empleados, y que los entrenamientos y las carreras ocupan el segundo lugar en su lista de prioridades. "De los cinco primeros del año pasado, soy el único que trabaja cinco días a la semana. Por eso los demás tienen que ganar el título. Eso no significa que no quiera mejorar. Pero sobre el papel, estamos hablando de condiciones diferentes. Creo que sigo haciéndolo bastante bien como no profesional. Tengo suficiente experiencia y una cierta velocidad básica. Eso siempre me ha ayudado bastante hasta ahora".

Por último, elogió a su equipo, algo que sin duda le importa mucho. GERT56 se ha convertido en una familia para mí. Puedo confiar en todos y cada uno de ellos, y todos los chicos saben que también pueden confiar en mí. Incluso cuando las cosas no han ido tan bien, no perdemos la diversión. Unas cuantas bromas tontas aligeran rápidamente el ambiente. Somos muy profesionales, pero muy relajados. Simplemente nos divertimos juntos".