Finsterbusch, l'underdog, veut contrarier les aspirants à l'IDM

Bien que l'équipe IDM GERT56 participe cette année à l'IDM Superbike avec la technique éprouvée (BMW M 1000 RR) et le trio de pilotes Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger et Jan-Ole Jähnig, inchangés par rapport à l'année précédente, l'équipe de Pirna autour du chef d'équipe Karsten Wolf a profité du salon Motorrad Messe Leipzig le week-end dernier pour se présenter officiellement au public.

Comme Patrick Hobelsberger effectue actuellement une préparation très individuelle en Espagne, selon Karsten Wolf, seuls Toni Finsterbusch et Jan-Ole Jähnig sont montés sur scène pour s'exprimer au micro du speaker de l'IDM Bernd Fulk.

Dans ce contexte, Karsten Wolf a expliqué qu'il était logique pour lui de se présenter dans la même constellation et a justifié son choix en ces termes : "C'est la deuxième fois que nous nous rendons sur chaque circuit dans cette association, nous disposons des données de l'année précédente et les pilotes ont répondu exactement aux attentes que nous avions".

Il a ensuite expliqué que tout le matériel avait été ou est resté en Espagne pendant l'hiver et que les pilotes et les mécaniciens ne font que des allers-retours ponctuels. "Quand le temps s'améliore chez nous, nous allons ici sur les circuits IDM".

Toni Finsterbusch s'est présenté à Leipzig encore avec des béquilles, qui sont ses compagnes régulières depuis sa fracture de la cheville en décembre dernier. "Mon objectif est d'être présent lors de notre premier test commun en mars à Valence et que la préparation de la saison ne soit ainsi guère perturbée", a rassuré le Saxon de 30 ans lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. Et d'ajouter : "Je pars du principe que tout sera prêt à temps. J'ai suffisamment de routine dans ce domaine".

Interrogé sur le nombre de ses blessures, il a répondu : "Il y en a assez. En tant que pilote de course, on ne parle pas des expériences négatives. On essaie de les refouler, mais dans mon cas, le nombre est effectivement plus important que mon âge".

Dans le même temps, il a rappelé qu'il avait traversé la saison 2023 sans blessure et que c'était sa première préoccupation. Au final, il s'est classé cinquième au classement général, ce qui aurait pu être encore mieux, et nous en sommes à ses objectifs sportifs pour 2024. Il a déclaré à ce sujet : "J'aborde la course comme je l'ai fait chaque année. J'essaie d'être constant d'une course à l'autre et de voir ce que cela donne. Je ne me considère pas comme un candidat au championnat. Je suis là pour embêter un peu les autres et décrocher l'un ou l'autre podium".

"Cela a plutôt bien fonctionné l'année dernière, même si j'aurais très bien pu finir troisième au général si certaines choses n'avaient pas joué contre moi. Mais au final, j'étais totalement satisfait de la P5. Surtout d'avoir gagné la bataille contre Schleiz, que j'avais déjà perdue tant de fois. Peut-être que cela deviendra ma piste préférée".

Il convient d'expliquer à ce sujet que pour "Pumpen-Toni", sa propre entreprise avec huit employés est prioritaire et que l'entraînement ainsi que toute la course ne viennent qu'ensuite dans sa liste de priorités. "Parmi les cinq premiers de l'année dernière, je suis celui qui travaille cinq jours par semaine. C'est pourquoi d'autres doivent remporter le titre. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas m'améliorer. Mais sur le papier, nous parlons de conditions différentes. Je pense qu'en tant que non-professionnel, je me débrouille encore très bien. J'ai assez d'expérience et une certaine vitesse de base. Cela m'a toujours bien aidé jusqu'à présent".

Pour finir, il a encore fait l'éloge de son équipe, ce qui lui tenait visiblement à cœur. Il a déclaré à ce sujet : "Le GERT56 est devenu une famille pour moi. Je peux compter sur chacun d'entre eux et les garçons savent tous qu'ils peuvent aussi compter sur moi. Même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous ne perdons pas le plaisir. Quelques remarques stupides suffisent à détendre l'atmosphère. Nous sommes très professionnels tout en étant assez décontractés. Nous prenons du plaisir à travailler ensemble".