L'underdog Finsterbusch vuole infastidire gli aspiranti dell'IDM

Sebbene l'IDM Team GERT56 gareggi quest'anno nell'IDM Superbike con la tecnologia collaudata (BMW M 1000 RR) e il trio di piloti Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger e Jan-Ole Jähnig invariato rispetto all'anno scorso, il team di Pirna guidato dal team boss Karsten Wolf ha utilizzato la Motorrad Messe Leipzig lo scorso fine settimana per presentarsi ufficialmente al pubblico.

Poiché Patrick Hobelsberger sta svolgendo "... una preparazione molto individuale ..." in Spagna, secondo Karsten Wolf, solo Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig sono saliti sul palco insieme al team boss per presentarsi al microfono del portavoce della pista IDM Bernd Fulk.

In questo contesto, Karsten Wolf ha spiegato che per lui aveva senso gareggiare nella stessa costellazione e ha giustificato la scelta con le seguenti parole: "È la seconda volta che ci rechiamo su ogni pista con questa combinazione, abbiamo i dati dell'anno precedente e i piloti hanno soddisfatto esattamente le aspettative che avevamo".

Ha poi spiegato che tutta l'attrezzatura era o è rimasta in Spagna durante l'inverno e che i piloti e i meccanici fanno avanti e indietro solo occasionalmente. "Quando il tempo migliorerà qui, andremo sulle piste dell'IDM".

Toni Finsterbusch si è presentato a Lipsia ancora con le stampelle, che lo accompagnano da quando si è rotto la caviglia lo scorso dicembre. "Il mio obiettivo è quello di essere presente al nostro primo test congiunto a Valencia in marzo, in modo da non compromettere la mia preparazione per la stagione", ha dichiarato il 30enne sassone in un'intervista a SPEEDWEEK.com. E ha continuato: "Presumo che tutto tornerà alla normalità in tempo. Ho abbastanza esperienza in materia".

Alla domanda sul numero di infortuni subiti, ha risposto: "Ce ne sono abbastanza. Come pilota, non si parla delle esperienze negative. Si cerca di sopprimerle, ma per me il numero è superiore alla mia età".

Ha anche sottolineato che la stagione 2023 è stata priva di infortuni e che questa era la sua prima preoccupazione. Alla fine è arrivato quinto in classifica generale, ma avrebbe potuto fare ancora meglio, il che ci porta ai suoi obiettivi sportivi per il 2024. Ha dichiarato: "Lo affronto come ogni anno. Cerco di lavorare con costanza di gara in gara e di vedere cosa ne esce fuori. Non mi vedo come un pretendente al campionato. Sono lì per infastidire un po' gli altri e conquistare uno o due podi".

"L'anno scorso ha funzionato abbastanza bene, anche se avrei potuto arrivare terzo in classifica generale se alcune cose non fossero andate a mio sfavore. Ma alla fine sono stato pienamente soddisfatto del P5. Soprattutto per aver vinto la battaglia contro Schleiz, che avevo già perso così spesso. Forse questa diventerà la mia pista preferita".

Va spiegato che "Pumpen-Toni" dà la priorità alla sua azienda con otto dipendenti e che l'allenamento e le corse vengono al secondo posto nella sua lista di priorità. "Dei primi cinque classificati dell'anno scorso, io sono quello che lavora cinque giorni a settimana. È per questo che gli altri devono vincere il titolo. Questo non significa che non voglia migliorare. Ma sulla carta stiamo parlando di condizioni diverse. Penso di cavarmela ancora bene come non professionista. Ho abbastanza esperienza e una certa velocità di base. Questo mi ha sempre aiutato abbastanza bene finora".

Infine, ha elogiato la sua squadra, una questione che gli sta chiaramente a cuore. Ha commentato: "Il GERT56 è diventato una famiglia per me. Posso contare su ognuno di loro e i ragazzi sanno che possono contare anche su di me. Anche quando le cose non sono andate bene, non abbiamo perso il divertimento. Qualche battuta sciocca alleggerisce rapidamente l'atmosfera. Siamo molto professionali, ma sempre molto rilassati. Ci divertiamo semplicemente insieme".