Finsterbusch quer irritar os aspirantes a IDM

Como os consumidores da SPEEDWEEK há muito sabem, a GERT56 estará de volta à corrida por pontos IDM Superbike em 2024 com o trio de pilotos do ano passado. No entanto, foi agora feita uma apresentação oficial da equipa.

Embora a IDM Team GERT56 esteja a competir na IDM Superbike este ano com a tecnologia comprovada (BMW M 1000 RR) e o trio de pilotos Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger e Jan-Ole Jähnig inalterado em relação ao ano passado, a equipa sediada em Pirna, liderada pelo chefe de equipa Karsten Wolf, aproveitou a Motorrad Messe Leipzig no passado fim de semana para se apresentar oficialmente ao público.

Como Patrick Hobelsberger está atualmente a fazer "... uma preparação muito individual..." em Espanha, de acordo com Karsten Wolf, apenas Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig subiram ao palco ao lado do chefe de equipa para falar ao microfone do porta-voz da IDM, Bernd Fulk.

Neste contexto, Karsten Wolf explicou que fazia sentido para ele competir na mesma constelação e justificou-o com as seguintes palavras: "Esta é a segunda vez que viajamos para cada pista de corrida com esta combinação, temos os dados do ano anterior e os pilotos cumpriram exatamente as expectativas que tínhamos".

O responsável explicou ainda que todo o equipamento esteve ou está instalado em Espanha durante o inverno e que os pilotos e mecânicos apenas viajam ocasionalmente. "Quando o tempo melhorar aqui, vamos para as pistas IDM."

Toni Finsterbusch chegou a Leipzig ainda de muletas, que o acompanham regularmente desde que fracturou o tornozelo em dezembro passado. "O meu objetivo é estar presente no nosso primeiro teste conjunto em Valência, em março, para que a minha preparação para a época não seja afetada", disse o saxão de 30 anos numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. Ele continuou: "Estou a assumir que tudo voltará ao normal a tempo. Tenho bastante experiência no assunto".

Questionado sobre o número de lesões que sofreu, respondeu: "São muitas. Como piloto de corridas, não se fala de experiências negativas. Tentamos suprimi-las, mas para mim o número de lesões é maior do que a minha idade".

Também salientou que tinha passado a época de 2023 sem lesões e que essa era a sua primeira preocupação. No final, terminou em quinto lugar na geral, o que poderia ter sido ainda melhor, o que nos leva aos seus objectivos desportivos para 2024. Abordo a situação da mesma forma que todos os anos. Tento trabalhar de forma consistente de corrida para corrida e ver o que acontece. Não me vejo como um candidato ao título. Estou lá para incomodar um pouco os outros e conseguir um ou dois pódios."

"No ano passado, isso resultou bastante bem, embora pudesse ter terminado em terceiro lugar na geral se algumas coisas não tivessem corrido contra mim. Mas no final fiquei totalmente satisfeito com o P5. Especialmente por ter ganho a batalha contra Schleiz, que já tinha perdido tantas vezes. Talvez esta venha a ser a minha pista preferida".

Deve ser explicado que "Pumpen-Toni" dá prioridade à sua própria empresa com oito empregados e que os treinos e as corridas estão em segundo lugar na sua lista de prioridades. "Dos cinco primeiros do ano passado, sou o único que trabalha cinco dias por semana. É por isso que os outros têm de ganhar o título. Isso não significa que eu não queira melhorar. Mas no papel, estamos a falar de condições diferentes. Penso que ainda me estou a sair bastante bem como não profissional. Tenho experiência suficiente e uma certa velocidade de base. Isso sempre me ajudou bastante até agora".

Por fim, elogiou a sua equipa, que era claramente um assunto que lhe era caro. O GERT56 tornou-se uma família para mim. Posso confiar em cada um deles e todos sabem que também podem confiar em mim. Mesmo quando as coisas não correm muito bem, não perdemos a piada. Algumas piadas engraçadas animam rapidamente o ambiente. Somos muito profissionais, mas ainda assim bastante descontraídos. Divertimo-nos juntos".