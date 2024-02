Mikhalchik envía un saludo récord a la IDM

Como era de esperar, el equipo Champion-alpha-Van Zon-BMW celebró el nuevo récord de pista de su piloto Ilya Mikhalchiks en el Circuito de Andalucía más que él mismo. Sin embargo, esto posiciona claramente al ucraniano y enfatiza su plan para la próxima temporada. Al de Kiev, que actualmente vive en Polonia, le gustaría tener dos títulos en propiedad a final de año. El del IDM Superbike y, junto con sus compañeros, el título mundial del Campeonato del Mundo de Resistencia.

Todo el equipo dirigido por el belga Werner Daemen se encuentra actualmente de gira por España. A ellos se unirá la escuadra IDM al completo con Mikhalchik, el austriaco Jan Mohr, el alemán Max Schmidt y el húngaro Bálint Kovács. Philipp Steinmayr no estará en la lista del IDM, ya que se encuentra visitando a su familia en Canadá y se incorporará al programa de entrenamiento más adelante. También estarán el piloto del EWC Markus Reiterberger y el estonio Hannes Soomer, que compite en el IDM Superbike 2024 con el equipo BMW de Daemen.

"Hemos tenido un buen primer test", informó el jefe del equipo desde el Circuito de Andalucía. "Estamos trabajando para que nuestra BMW M 1000 RR sea aún mejor y, como hemos visto, nuestro concepto y, por tanto, nuestro trabajo está dando sus frutos. Nuestros ingenieros y mecánicos han preparado una moto realmente buena para la IDM 2024."

Mikhalchik volvió a mostrarse especialmente rápido, marcando un tiempo de 1.50.7 minutos, justo por debajo del récord de vuelta actual. "El test ha ido muy bien", ha declarado Mikhalchik. "Estoy contento de cómo hemos trabajado y de lo que hemos conseguido en estos días. Ha sido un parón bastante largo desde el final en Hockenheim el año pasado. Pero me he sentido tan bien en la segunda sesión de entrenamientos como en la última carrera".

"Me sentí aún más cómodo después de los primeros días de pruebas", continúa. "Tenía muy buen ritmo. Gracias a mis chicos, han hecho un buen trabajo. Especialmente mis mecánicos y mi hombre de datos". Mikhalchik no estaba muy interesado en marcar buenos tiempos por vuelta, sino en trabajar con su BMW. Sin embargo, el ucraniano no tenía inconveniente en dar algunas vueltas rápidas, pero no quiere dar demasiada importancia al mejor tiempo. "Se trataba de pilotar y de dar feedback a mi equipo", relativiza. "Además, era un circuito español y no uno del calendario IDM. Si haces vueltas rápidas en España, no puedes simplemente trasladar eso a los circuitos alemanes".