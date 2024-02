Mikhalchik envoie des salutations record à l'IDM

Comme on pouvait s'y attendre, l'équipe Champion-alpha-Van Zon-BMW a célébré plus que lui le nouveau record de piste de son pilote Ilya Mikhalchiks sur le circuit d'Andalucia. Mais l'Ukrainien se positionne ainsi clairement et souligne son plan pour la saison qui approche. En effet, le natif de Kiev, qui vit actuellement en Pologne, aimerait bien remporter deux titres à la fin de l'année. Celui de l'IDM Superbike et, avec ses collègues, le titre de champion du monde d'endurance.

Actuellement, toute l'équipe du Belge Werner Daemen est en tournée en Espagne. L'ensemble de l'équipe IDM est de la partie avec Mikhalchik, Jan Mohr d'Autriche, Max Schmidt d'Allemagne et Bálint Kovács de Hongrie. Philipp Steinmayr est absent de la liste IDM, car il est actuellement en visite familiale au Canada et participera plus tard à l'entraînement. Le pilote EWC Markus Reiterberger et l'Estonien Hannes Soomer, qui participera à l'IDM Superbike 2024 avec du matériel BMW de la maison Daemen, seront également de la partie.

"Nous avons eu un bon premier test", rapporte le chef d'équipe du Circuit Andalucia. "Nous travaillons à rendre notre BMW M 1000 RR encore meilleure et, comme nous l'avons constaté, notre concept et donc notre travail portent leurs fruits. Nos ingénieurs et nos mécaniciens ont préparé une très bonne moto pour l'IDM 2024".

Une fois de plus, Mikhalchik s'est montré particulièrement rapide, avec un temps de 1.50,7 min, soit moins que le record du tour actuel. Le test s'est super bien passé", a déclaré Mikhalchik, "je suis content de la manière dont nous avons travaillé et de ce que nous avons mis en place en quelques jours. Depuis la finale à Hockenheim l'année dernière, la pause a été assez longue. Mais lors du test, je me suis senti aussi bien que lors de la dernière course dès la deuxième session".

"Après les premiers jours de test, je me sentais encore plus à l'aise", poursuit-il. "J'avais vraiment un bon rythme. Merci à mes gars, ils ont fait du bon travail. Surtout mes mécaniciens et mon data-man". Mikhalchik n'était pas vraiment avide de bons temps au tour, le travail avec sa BMW était au premier plan. Mais l'Ukrainien n'a rien trouvé à redire à quelques tours de piste, sans pour autant accorder trop d'importance au meilleur temps. "Il s'agissait de piloter et de donner un feedback à mon équipe", relativise-t-il. "Et c'était un circuit espagnol, pas un circuit du calendrier IDM. Si on fait des tours rapides en Espagne, on ne peut pas simplement transposer cela sur des circuits allemands".