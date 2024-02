Mikhalchik invia saluti record all'IDM

Come tre volte campione, Ilya Mikhalchik è sicuramente uno dei pretendenti al titolo nella Superbike IDM 2024. Al test in Spagna, l'ucraino si è presentato in forma smagliante con la sua BMW.

Come era prevedibile, il team Champion-alpha-Van Zon-BMW ha festeggiato più il nuovo record di pista del suo pilota Ilya Mikhalchiks sul Circuito dell'Andalusia che lui stesso. Tuttavia, questo posiziona chiaramente l'ucraino e sottolinea il suo piano per la prossima stagione. L'uomo di Kiev, che attualmente vive in Polonia, vorrebbe avere due titoli da far valere alla fine dell'anno. Quello nella IDM Superbike e, insieme ai suoi colleghi, il titolo mondiale nel Campionato del Mondo Endurance.

L'intera squadra guidata dal belga Werner Daemen è attualmente in tournée in Spagna. A loro si unirà l'intera squadra IDM con Mikhalchik, l'austriaco Jan Mohr, il tedesco Max Schmidt e l'ungherese Bálint Kovács. Philipp Steinmayr è assente dalla rosa IDM, poiché è attualmente in visita alla famiglia in Canada e si unirà al programma di allenamento più tardi. Saranno presenti anche il pilota EWC Markus Reiterberger e l'estone Hannes Soomer, che gareggerà nella Superbike IDM 2024 con l'equipaggiamento BMW di Daemen.

"Abbiamo avuto un buon primo test", ha riferito il boss del team dal Circuito dell'Andalusia. "Stiamo lavorando per rendere la nostra BMW M 1000 RR ancora migliore e, come abbiamo visto, il nostro concetto e quindi il nostro lavoro sta dando i suoi frutti. I nostri ingegneri e meccanici hanno preparato una moto davvero buona per l'IDM 2024".

Mikhalchik si è dimostrato ancora una volta particolarmente veloce, facendo segnare un tempo di 1.50.7 minuti, appena sotto l'attuale record sul giro. "Il test è andato molto bene", ha dichiarato Mikhalchik, "sono contento di come abbiamo lavorato e di quello che siamo riusciti a ottenere in questi giorni. È stata una pausa piuttosto lunga dalla finale di Hockenheim dello scorso anno. Ma nella seconda sessione di test mi sono sentito bene come nell'ultima gara".

"Mi sono sentito ancora più a mio agio dopo i primi giorni di test", continua. "Avevo davvero un buon ritmo. Grazie ai miei ragazzi, hanno fatto un buon lavoro. Soprattutto i miei meccanici e il mio addetto ai dati". Mikhalchik non era molto interessato a stabilire buoni tempi sul giro, l'obiettivo era lavorare con la sua BMW. Tuttavia, l'ucraino non si è opposto a qualche giro veloce, ma non vuole dare troppa importanza al tempo massimo. "Si trattava solo di guidare e di dare un feedback al mio equipaggio", ha commentato. "Inoltre, si trattava di una pista spagnola e non di una pista del calendario IDM. Se fai dei giri veloci in Spagna, non puoi semplicemente trasferirli sulle piste tedesche".