Mikhalchik envia saudações recorde à IDM

Como tricampeão, Ilya Mikhalchik é definitivamente um dos candidatos ao título no IDM Superbike 2024. No teste em Espanha, o ucraniano apresentou-se em grande forma com a sua BMW.

Como era de esperar, a equipa Champion-alpha-Van Zon-BMW celebrou mais o novo recorde do seu piloto Ilya Mikhalchiks no Circuito da Andaluzia do que ele próprio. No entanto, isto posiciona claramente o ucraniano e sublinha o seu plano para a próxima época. O homem de Kiev, que vive atualmente na Polónia, gostaria de ter dois títulos para chamar de seus no final do ano. O da IDM Superbike e, juntamente com os seus colegas, o título de campeão mundial no Campeonato do Mundo de Endurance.

Toda a equipa liderada pelo belga Werner Daemen está atualmente em digressão em Espanha. A equipa completa da IDM, com Mikhalchik, Jan Mohr da Áustria, Max Schmidt da Alemanha e Bálint Kovács da Hungria, vai juntar-se a eles. Philipp Steinmayr está ausente da lista da IDM, uma vez que está atualmente a visitar a família no Canadá e juntar-se-á ao programa de treino mais tarde. O piloto do EWC Markus Reiterberger e o estónio Hannes Soomer, que está a competir na IDM Superbike 2024 com equipamento BMW da Daemen, também estarão presentes.

"Tivemos um bom primeiro teste", relatou o chefe de equipa do Circuit Andalucia. "Estamos a trabalhar para tornar a nossa BMW M 1000 RR ainda melhor e, como vimos, o nosso conceito e, portanto, o nosso trabalho está a dar frutos. Os nossos engenheiros e mecânicos prepararam uma mota muito boa para o IDM 2024."

Mikhalchik provou mais uma vez ser particularmente rápido, registando um tempo de 1.50,7 minutos, um pouco abaixo do atual recorde da volta. "O teste correu muito bem", disse Mikhalchik, "Estou satisfeito com a forma como trabalhámos e com o que conseguimos alcançar nos últimos dias. Foi uma longa pausa desde a final em Hockenheim no ano passado. Mas senti-me tão bem na segunda sessão do teste como na última corrida".

"Senti-me ainda mais confortável após os primeiros dias de testes", continua. "Tive um ritmo muito bom. Graças à minha equipa, eles fizeram um bom trabalho. Especialmente os meus mecânicos e o meu homem dos dados." Mikhalchik não estava muito interessado em estabelecer bons tempos por volta, o foco estava em trabalhar com o seu BMW. No entanto, o ucraniano não se opõe a algumas voltas rápidas, mas não quer dar demasiada importância ao melhor tempo. "Foi tudo uma questão de pilotagem e de dar feedback à minha equipa", relativiza. "E era uma pista espanhola e não uma do calendário IDM. Se fizermos voltas rápidas em Espanha, não podemos simplesmente transferir isso para as pistas alemãs."