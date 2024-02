Jähnig quiere superarse en la IDM 2024

El equipo sajón GERT56 comienza la temporada 2024 del IDM Superbike con la mayor regularidad posible. El supuesto número 3, Jan-Ole Jähnig, ya no quiere conformarse con este papel.

2023 fue el año de debut de Jan-Ole Jähnig en el IDM Superbike. A los mandos de una BMW M 1000 RR con los colores del equipo de carreras GERT56, con sede en Pirna, junto a Patrick Hobelsberger y Toni Finsterbusch, tuvo un buen comienzo con un noveno puesto en la general. Lo más destacado de la temporada fue su tercer puesto en la segunda carrera en Assen. El joven también se mostró rebelde en la segunda carrera de Schleiz, en la que terminó quinto y ascendió brevemente del número 3 al 2 del equipo por sus propios medios.

Está claro que el piloto de 22 años de Lehndorf, cerca de Altenburg, que aún corre hasta el 9 de marzo, quiere continuar su trayectoria ascendente este año. "Me gustaría confirmar mi rendimiento del año pasado y, si es posible, avanzar un poco más", dijo recientemente ante el público del Salón de la Moto de Leipzig, al micrófono del portavoz de pista del IDM, Bernd Fulk.

Por supuesto, eso era demasiado general para SPEEDWEEK.com, así que inmediatamente hicimos un seguimiento y señalamos que el 8º puesto en la general ya sería una mejora, pero que ese no puede ser el objetivo honesto. "Siempre depende un poco de cómo llegues a una temporada y de la gente que esté finalmente en la parrilla. Me gustaría estar entre los cinco primeros más a menudo y destacar un poco más", dijo el piloto de Turingia.

Pasar a la categoría de Superbike fue un gran paso para mí con sólo 21 años (antes del inicio de la temporada, nota del editor). Pero tengo que decir que tengo un gran equipo detrás de mí en el equipo GERT56 y me han dado una gran bienvenida. También tengo un gran compañero de equipo en Toni (Finsterbusch), que me ha dado una buena orientación y un gran apoyo".

Aunque este año también tendrá que trabajar en el negocio de sus padres además de competir, debería ser un poco menos estresante para él. Como también ha revelado, en 2023 volvió a la escuela paralelamente a la temporada de carreras y ahora puede llamarse a sí mismo maestro metalúrgico. Esto significa que su futuro profesional está en calma, pero si alguna vez has estado en el Campeonato del Mundo (Supersport 300) como él, seguro que quieres volver allí de nuevo.

"Lo diré de esta manera. He asegurado mi carrera profesional y ahora puedo dedicarme plenamente al automovilismo. Pero uno acepta lo que tiene. Si tengo la oportunidad de convertirme en piloto profesional, me encantaría hacerlo. Tengo la certeza de que puedo hacer lo que he aprendido después de mi carrera en activo, así que miro al futuro con optimismo", afirma.

En términos concretos, nombra naturalmente el Campeonato del Mundo de Superbikes como objetivo a largo plazo, pero el EWC también le atraería. No se ha fijado un plazo para ello y señala que la media de edad está aumentando y que, por lo tanto, no se siente especialmente presionado. "Por ahora, tenemos que concentrarnos plenamente en el IDM, mejorar y darlo todo. Es un trabajo duro, porque es probable que las cosas estén aún más apretadas este año".