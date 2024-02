Jähnig veut faire encore mieux pour l'IDM 2024

C'est avec la plus grande constance possible que l'équipe saxonne GERT56 aborde la saison 2024 d'IDM Superbike. Le supposé numéro 3, Jan-Ole Jähnig, ne veut plus se contenter de ce rôle.

En 2023, Jan-Ole Jähnig a fait ses débuts en IDM Superbike. Au volant d'une BMW M 1000 RR aux couleurs de l'écurie GERT56 de Pirna, il a fait une entrée en matière plutôt correcte aux côtés de Patrick Hobelsberger et Toni Finsterbusch en se classant 9e au classement général. Sa meilleure performance de la saison a été sa troisième place lors de la deuxième course à Assen. De même, le jeune homme s'est rebellé lors de la deuxième course de Schleiz, où, en terminant cinquième, il est brièvement passé de la place de numéro 3 à celle de numéro 2 de l'équipe par ses propres moyens.

Il est clair que le jeune homme de 22 ans, originaire de Lehndorf près d'Altenburg et âgé jusqu'au 9 mars, doit continuer à progresser cette année. "J'aimerais confirmer mes performances de l'année dernière et, si possible, aller un peu plus loin", a-t-il déclaré l'autre jour au micro du speaker de l'IDM Bernd Fulk, dans le cadre du salon Motorrad Messe Leipzig, devant le public.

SPEEDWEEK.com a bien sûr trouvé cela beaucoup trop général, si bien que nous avons immédiatement insisté sur le fait que la 8e place au classement général serait déjà une amélioration, mais que cela ne pouvait pas être un objectif honnête. "Cela dépend toujours un peu de la manière dont on débute la saison et des personnes qui se présentent au départ. J'aimerais bien me rapprocher plus souvent du top 5 et faire quelques exploits de plus", a laissé entendre le Thuringien.

Et d'ajouter : "Aller en Superbike était un grand pas pour moi, qui n'avais alors que 21 ans (avant le début de la saison, ndlr). Mais je dois dire qu'avec l'équipe GERT56, j'ai une super équipe derrière moi et j'ai été super bien accueilli. De même, j'ai un super coéquipier en la personne de Toni (Finsterbusch), qui m'a bien mis au courant et m'a beaucoup soutenu".

Même si, cette année encore, il devra travailler dans l'entreprise de ses parents en plus de la course, cela devrait être un peu moins stressant pour lui. En effet, comme il l'a expliqué, il s'est assis sur les bancs de l'école en 2023, parallèlement à la saison de course, et peut désormais se prévaloir du titre de maître constructeur métallique. Son avenir professionnel se déroule donc dans les règles de l'art, mais celui qui, comme lui, a déjà participé au championnat du monde (Supersport 300), veut certainement y retourner ?

"Je vais le dire comme ça. J'ai en fait assuré ma carrière professionnelle et je peux maintenant me consacrer pleinement au sport automobile. Mais on prend ce qu'on peut. Si je devais avoir la chance de devenir pilote de course professionnel, je le ferais avec grand plaisir. J'ai la certitude de pouvoir faire ce que j'ai appris après ma carrière active, j'envisage donc l'avenir de manière positive", a-t-il déclaré à ce sujet.

Concrètement, il cite bien sûr le championnat du monde Superbike comme objectif à long terme, mais l'EWC l'intéresserait également. Il ne s'est pas fixé de cadre temporel à ce sujet et fait remarquer que la moyenne d'âge augmente et qu'il ne se met donc pas de pression particulière. "Il s'agit maintenant de se concentrer pleinement sur l'IDM, de s'améliorer et de tout donner pour cela. C'est déjà un travail difficile, car cette année, la compétition devrait être encore plus serrée".