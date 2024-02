Jähnig vuole fare di meglio all'IDM 2024

Il 2023 è stato l'anno del debutto di Jan-Ole Jähnig nella IDM Superbike. In sella a una BMW M 1000 RR con i colori del team GERT56 di Pirna, insieme a Patrick Hobelsberger e Toni Finsterbusch, ha avuto un buon inizio con un nono posto assoluto. L'apice della stagione è stato il terzo posto nella seconda gara di Assen. Il giovane si è ribellato anche nella seconda gara di Schleiz, in cui è arrivato quinto ed è passato in breve tempo dal numero 3 al numero 2 della squadra con le proprie forze.

È chiaro che il 22enne di Lehndorf, vicino ad Altenburg, che correrà ancora fino al 9 marzo, vuole continuare la sua traiettoria ascendente quest'anno. "Vorrei confermare le mie prestazioni dell'anno scorso e, se possibile, andare un po' più avanti", ha detto di recente al Salone del Motociclo di Lipsia davanti a un pubblico al microfono del portavoce della pista IDM Bernd Fulk.

Naturalmente, questa affermazione era troppo generica per SPEEDWEEK.com, quindi abbiamo subito fatto notare che l'ottavo posto assoluto sarebbe già un miglioramento, ma che questo non può essere l'obiettivo onesto. "Dipende sempre un po' dall'inizio della stagione e dalle persone che si trovano sulla griglia di partenza. Mi piacerebbe arrivare più spesso tra i primi cinque e avere qualche risultato più importante", ha detto il turingio.

E ha continuato: "Passare alla Superbike è stato un grande passo per me a soli 21 anni (prima dell'inizio della stagione, ndr). Tuttavia, devo dire che ho una grande squadra alle spalle nel Team GERT56 e sono stato accolto in modo eccellente. Ho anche un grande compagno di squadra in Toni (Finsterbusch), che mi ha dato una buona guida e un forte sostegno".

Anche se quest'anno, oltre alle gare, dovrà ancora lavorare nell'azienda dei genitori, dovrebbe essere un po' meno stressante per lui. Come ha anche rivelato, nel 2023 è tornato a scuola durante la stagione agonistica e ora può definirsi un maestro metalmeccanico. Questo significa che il suo futuro professionale è in bilico, ma se come lui ha partecipato al Campionato del Mondo (Supersport 300), sicuramente vorrà tornarci?

"Mettiamola così. Ho messo al sicuro la mia carriera professionale e ora posso dedicarmi completamente al motorsport. Ma si prende quello che si ottiene. Se avrò la possibilità di diventare un pilota professionista, lo farò volentieri. Ho la certezza di poter fare ciò che ho imparato dopo la mia carriera attiva, quindi guardo al futuro in modo positivo", ha detto.

In termini concreti, l'obiettivo a lungo termine è naturalmente il Campionato del Mondo Superbike, ma anche l'EWC gli piacerebbe. Non si è prefissato una scadenza e sottolinea che l'età media si sta alzando e che quindi non è particolarmente sotto pressione. "Per ora dobbiamo concentrarci completamente sull'IDM, migliorare e dare il massimo. È un lavoro duro, perché quest'anno le cose saranno probabilmente ancora più difficili".