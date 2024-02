Jähnig quer fazer melhor na IDM 2024

A equipa saxónica GERT56 começa a temporada de 2024 da IDM Superbike com a maior consistência possível. O suposto número 3, Jan-Ole Jähnig, já não quer contentar-se com esse papel.

2023 foi o ano de estreia de Jan-Ole Jähnig na IDM Superbike. Ao volante de uma BMW M 1000 RR com as cores da equipa GERT56, sediada em Pirna, juntamente com Patrick Hobelsberger e Toni Finsterbusch, teve um bom começo com um nono lugar na geral. O ponto alto da época foi o seu terceiro lugar na segunda corrida em Assen. O jovem também foi rebelde na segunda corrida de Schleiz, na qual terminou em quinto lugar e subiu brevemente do número 3 para o número 2 da equipa, com a sua própria força.

É evidente que o jovem de 22 anos de Lehndorf, perto de Altenburg, que ainda vai correr até 9 de março, quer continuar a sua trajetória ascendente este ano. "Gostaria de confirmar o meu desempenho do ano passado e, se possível, avançar um pouco mais", disse recentemente no Salão de Motos de Leipzig, perante uma audiência ao microfone do porta-voz da IDM, Bernd Fulk.

Claro que isto foi demasiado geral para o SPEEDWEEK.com, por isso fomos imediatamente informados de que o 8º lugar na geral já seria uma melhoria, mas que este não pode ser o objetivo honesto. "Depende sempre um pouco do início da época e das pessoas que estão na grelha. Gostaria de ficar entre os cinco primeiros mais vezes e ter mais alguns pontos altos", disse o turíngio.

Ele continuou: "Entrar na classe Superbike foi um grande passo para mim com apenas 21 anos (antes do início da época, nota do editor). No entanto, tenho de dizer que tenho uma grande equipa a apoiar-me no Team GERT56 e que fui muito bem recebido. Também tenho um grande companheiro de equipa, o Toni (Finsterbusch), que me deu uma boa orientação e um forte apoio."

Embora este ano tenha de continuar a trabalhar na empresa dos pais, a par das corridas, deverá ser um pouco menos stressante para ele. Como também revelou, regressou à escola em 2023, paralelamente à época de corridas, e pode agora considerar-se um mestre metalúrgico. Isto significa que o seu futuro profissional está equilibrado, mas se alguma vez esteve no Campeonato do Mundo (Supersport 300) como ele, certamente quer lá voltar?

"Vou pôr as coisas desta forma. Na verdade, assegurei a minha carreira profissional e posso agora dedicar-me totalmente ao desporto automóvel. Mas é preciso aceitar o que se tem. Se tiver a oportunidade de me tornar um piloto de corridas profissional, adoraria fazê-lo. Tenho a certeza de que posso fazê-lo. Tenho a certeza de que posso fazer o que aprendi após a minha carreira ativa, pelo que encaro o futuro de forma positiva", afirmou.

Em termos concretos, o Campeonato do Mundo de Superbike é naturalmente um objetivo a longo prazo, mas o EWC também o atrai. Não estabeleceu um prazo para o fazer e salienta que a idade média está a aumentar e que, por isso, não se sente particularmente pressionado. "Para já, temos de nos concentrar totalmente no IDM, melhorar e dar tudo o que temos. É um trabalho difícil, porque é provável que as coisas sejam ainda mais apertadas este ano."