Max Kofler : IDM Superbike au lieu du championnat du monde Supersport

Après deux années passées en championnat du monde Supersport, un nouveau projet débute en 2024 pour Maximilian Kofler. Le pilote de 23 ans originaire d'Attnang-Puchheim en Autriche a conclu un accord avec Yamaha Motor Deutschland et pilotera une Yamaha R1 en IDM Superbike en 2024. "Il y avait plusieurs possibilités pour moi pour la saison à venir, y compris d'autres en championnat du monde, mais à la fin, Yamaha m'a convaincu avec son projet à long terme et le passage en Superbike", a expliqué le pilote de Haute-Autriche, qui avait déjà fait une apparition dans la série allemande l'année dernière, mais encore dans la catégorie Supersport, où il était opposé à son petit frère Andreas Kofler.

"La Superbike est la classe de prestige de l'IDM. L'attrait est bien sûr grand de se mesurer avec Yamaha aux autres constructeurs comme BMW, Honda, Kawasaki ou Ducati. La confiance que Yamaha me porte renforce ma confiance en moi, ce qui est extrêmement important lors d'un tel changement", poursuit Kofler, qui a conclu un accord de plusieurs années avec Yamaha Allemagne.

"Je suis très fier que nous puissions accueillir Maximilian dans notre famille Yamaha", se réjouit Wim Vermeulen, directeur marketing de Yamaha, à propos de son nouvel engagement. "Le fait que nous ayons réussi à recruter un pilote comme Maximilian pour notre programme bLU cRU, qui passe du programme Ducati du Championnat du monde Supersport chez nous, montre notre engagement dans ce projet".

Dans son communiqué, Kofler ne révèle toutefois pas à quoi ressemble l'équipe et qui s'occupera des travaux sur la moto. On ne sait toujours pas non plus ce qu'Andreas Kofler compte faire cette saison, lui qui a toujours été en tête de l'IDM Supersport l'année dernière.