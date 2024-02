Max Kofler: IDM Superbike invece del campionato mondiale Supersport

Mentre i suoi ex colleghi del campionato mondiale Supersport si stanno preparando per l'inizio della stagione in Australia, Maximilian Kofler ha firmato un contratto con Yamaha per la Superbike IDM 2024.

Dopo due anni nel Campionato del Mondo Supersport, per Maximilian Kofler inizia un nuovo progetto nel 2024. Il 23enne di Attnang-Puchheim, in Austria, ha siglato un accordo con Yamaha Motor Germany e guiderà una Yamaha R1 nella Superbike IDM nel 2024. "C'erano alcune opzioni per me per la prossima stagione, tra cui alcune del Campionato del Mondo, ma alla fine Yamaha mi ha convinto con il suo progetto a lungo termine e il passaggio alla Superbike", ha spiegato l'alto austriaco, che aveva già esordito nella serie tedesca lo scorso anno, anche se nella classe Supersport, dove ha gareggiato contro il fratello minore Andreas Kofler.

"La Superbike è la classe più prestigiosa dell'IDM. Naturalmente, il fascino di gareggiare con la Yamaha contro altri produttori come BMW, Honda, Kawasaki o Ducati è grande. La fiducia che Yamaha ha riposto in me rafforza la mia autostima, che è estremamente importante quando si fa un cambiamento del genere", ha continuato Kofler, che ha firmato un accordo pluriennale con Yamaha Germania.

"Sono molto orgoglioso di poter dare il benvenuto a Maximilian nella nostra famiglia Yamaha", ha dichiarato Wim Vermeulen, Marketing Manager di Yamaha, felice del suo nuovo acquisto. "Il fatto di essere riusciti ad attirare nel nostro programma bLU cRU un pilota come Maximilian, che si trasferisce da noi dal programma Ducati Supersport World Championship, dimostra il nostro impegno in questo progetto".

Tuttavia, nel suo comunicato stampa Kofler non rivela quale sarà l'aspetto della squadra o chi si occuperà del lavoro sulla moto. Inoltre, non è ancora chiaro cosa intenda fare Andreas Kofler, che lo scorso anno è stato sempre in testa alla classifica IDM Supersport, in questa stagione.