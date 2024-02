Max Kofler: IDM Superbike em vez de Campeonato do Mundo de Supersport

Enquanto os seus antigos colegas do Campeonato do Mundo de Supersport se preparam para o início da época na Austrália, Maximilian Kofler assinou um contrato com a Yamaha para a IDM Superbike de 2024.

Após dois anos no Campeonato do Mundo de Supersport, Maximilian Kofler inicia um novo projeto em 2024. O jovem de 23 anos de Attnang-Puchheim, na Áustria, assinou um contrato com a Yamaha Motor Germany e vai pilotar uma Yamaha R1 na IDM Superbike em 2024. "Havia algumas opções para mim para a próxima época, incluindo algumas do Campeonato do Mundo, mas no final a Yamaha convenceu-me com o seu projeto a longo prazo e com a mudança para a Superbike", explicou o austríaco, que já tinha feito uma estreia como convidado na série alemã no ano passado, embora na classe Supersport, onde competiu contra o seu irmão mais novo Andreas Kofler.

"A Superbike é a classe de prestígio na IDM. Claro que o atrativo de competir com a Yamaha contra outros fabricantes como a BMW, Honda, Kawasaki ou Ducati é grande. A confiança da Yamaha em mim aumenta a minha auto-confiança, o que é extremamente importante quando se faz uma mudança destas", continuou Kofler, que assinou um acordo de vários anos com a Yamaha Alemanha.

"Estou muito orgulhoso por podermos dar as boas-vindas a Maximilian à nossa família Yamaha," disse Wim Vermeulen, Diretor de Marketing da Yamaha, encantado com a sua nova contratação. "O facto de termos conseguido atrair um piloto como o Maximilian para o nosso programa bLU cRU, que vem do programa do Campeonato do Mundo Ducati Supersport, mostra o nosso compromisso com este projeto."

No entanto, Kofler não revela como será a equipa ou quem fará o trabalho na moto no seu comunicado de imprensa. Também ainda não está claro o que Andreas Kofler, que esteve sempre no topo da classificação do IDM Supersport no ano passado, pretende fazer nesta temporada.