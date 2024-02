Kevin Orgis: ¿Un cambio en la dieta ayuda con el bombeo del brazo?

Tras su paso por Moto3 en Alemania, Kevin Orgis se trasladó a España en 2018 debido a la falta de un campo de actividad adecuado en este país. Aquí, la categoría más pequeña del campeonato del mundo se quedó finalmente pequeña, por lo que siguió persiguiendo su sueño del campeonato del mundo a través de la categoría de 600cc y Moto2. Cuando ya no pudo hacer frente a los gastos (el padre René Orgis puede, quiere o tiene que ocuparse de dos hijos pilotos con Leon), regresó a Alemania en 2023.

La serie de cuadros IDM Pro Superstock 1000 fue elegida como un nuevo campo de actividad para Kevin, lo que significaba que el sajón de entonces 23 años estaba en la carretera con 1000 centímetros cúbicos bajo su trasero por primera vez. Por supuesto, no podía decir mucho sobre sus objetivos de antemano, pero a medida que avanzaba la temporada, los iba elevando cada vez más. Al final, lo único que importaba era el título, que es exactamente lo que ocurrió.

Lógica y coherentemente, este año ha cambiado a la categoría reina, el IDM Superbike, y se enfrenta a un problema similar a la hora de fijarse objetivos. En declaraciones a SPEEDWEEK.com, comenzó diciendo: "El año pasado fue nuestra primera temporada en la categoría de 1000cc. Eso significa que teníamos mucho que aprender. Creo que este año empezaremos la temporada mucho más fuertes, porque hemos podido llevarnos toda la experiencia del año pasado".

Sin embargo, sabía que el tema de la electrónica en particular era extremadamente importante en la categoría Superstock de 1000cc. "Primero tuvimos que familiarizarnos intensamente con ella. Esa es otra razón por la que fue aún más sorprendente que fuéramos capaces de mantenernos tan bien. Como resultado, estoy de buen humor para 2024, a pesar de que me rompí el brazo en invierno, lo que me retrasó un poco, pero no mucho."

Por supuesto, la electrónica en Superbike es mucho más compleja. Su padre y director del equipo, René Orgis, que convirtió la BMW M 1000 RR de Kevin del año pasado al reglamento de Superbike junto con el mecánico Lucas John, también es consciente de ello. Dice: "El aspecto más importante para nosotros ahora es, una vez más, el tema de la electrónica. Esto incluye el control de caballitos, el control de tracción, el control de pilotaje, etc., que deben armonizarse. El año pasado, siempre teníamos mucho que hacer a lo largo del fin de semana de carrera para configurar bien la suspensión y poder marcar un buen tiempo por vuelta. Ahora hay que añadir todo lo demás. Eso significa que te quedas sin tiempo en algún momento, así que siempre es un compromiso cómo configuras la moto".

En cuanto a sus objetivos, Kevin Orgis no se muestra tan despistado como en 2023 al pasar a la siguiente categoría y afirma: "Tengo muchas ganas porque el año pasado hicimos unas cuantas salidas como invitados en el IDM Superbike y vimos que podíamos mantener el ritmo bastante bien, aunque todavía no teníamos el material adecuado. Ahora quiero acostumbrarme lo máximo posible a la nueva moto durante los preparativos de pretemporada para llegar lo mejor posible al inicio de la temporada en Sachsenring."

"Mi objetivo concreto al final del año pasado, después de haber finalizado nuestra promoción, era terminar entre los 10 primeros, pero ahora he llegado al punto en el que puedo imaginarme rodando entre los 5 primeros y quizás incluso oliendo el podio. Sin embargo, tendremos que esperar a ver cómo queda el grupo de pilotos al final".

Señala una vez más que no tenía ni idea de dónde podría acabar hace un año. Incluso entonces, se fijó inicialmente el top 10 como objetivo, pero luego lo ajustó varias veces a lo largo de la temporada. "Este es otro año de prueba para mí", dice el aprendiz, que se espera que esté en la división de motos de la sucursal de BMW Chemnitz hasta la primavera de 2026.

¿Y una carrera internacional? "La línea de MotoGP ha pasado a un segundo plano porque Moto2 en España ya se ha vuelto demasiado cara. Pero ahora que estoy en el circuito de Superbike, el Mundial de Superbike se ha convertido en un objetivo atractivo. Pero también me interesa el EWC. Ésos siguen siendo mis objetivos para el futuro, preferiblemente como piloto profesional. Ganar dinero haciendo lo que te gusta sería obviamente muy bonito".

En una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com, también echa la vista atrás y recuerda su estancia en la península ibérica: "Hay una mentalidad completamente diferente en España, la forma en que la gente afronta el deporte allí. Se sientan en una moto por primera vez a los tres o cuatro años. Sólo por eso, allí la densidad de rendimiento es mucho mayor. Si aprendes a lidiar con la enorme presión de este entorno, vuelves a Alemania mucho más seguro de ti mismo para poder rendir mejor en las carreras. Estas son simplemente algunas ventajas. Pero también tuvimos algunas desventajas con circuitos en los que no habíamos corrido durante mucho tiempo o nunca. Estoy pensando en particular en el Schleizer Dreieck, que es muy especial como pista de carreras natural en carreteras que de otro modo serían públicas".

Como a muchos otros, su problema de bombeo del brazo aumentó con el cambio a la 1000cc. "Empezó conmigo cuando cambié a la 600cc y probablemente ocurre más a menudo con los corredores después de un cambio de categoría. Con la 1000cc, el peso y las fuerzas son aún mayores. El año pasado tuve verdaderos problemas", afirma.

Explica su lucha contra esto con las siguientes palabras: "El año pasado, un fisioterapeuta me dio el consejo de probar un cambio en la dieta, además de los métodos de entrenamiento habituales o especiales y los ejercicios de calentamiento antes de la carrera. En otras palabras, una o dos semanas antes del fin de semana de la carrera, suprimí en gran medida los hidratos de carbono y el azúcar, ya que esto probablemente hace que los músculos se vuelvan pegajosos y dejen de recibir la sangre adecuada. Lo intenté antes de Assen y Hockenheim y funcionó. Pero tengo que decir que probablemente no haya una solución al 100%, ni siquiera la cirugía".