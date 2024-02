Kevin Orgis : Un changement d'alimentation peut-il aider à soulager la douleur au bras ?

Après sa période Moto3 en Allemagne, Kevin Orgis est parti en Espagne en 2018, faute de trouver un terrain d'action adéquat dans ce pays. La plus petite catégorie du championnat du monde étant devenue trop petite, il a poursuivi son rêve de participer au championnat du monde en passant par la catégorie 600 et la Moto2. Lorsque les coûts ne furent plus supportables (le papa René Orgis peut, veut ou doit en outre s'occuper de deux fils pilotes avec Leon), il ou ils revinrent en Allemagne en 2023.

La série cadre IDM Pro Superstock 1000 a été choisie comme nouveau champ d'action pour Kevin, ce qui a permis au Saxon, alors âgé de 23 ans, de rouler pour la première fois avec 1000 centimètres cubes sous le cul. Il est clair qu'il ne pouvait pas dire grand-chose sur ses objectifs avant le début de la saison, mais au fur et à mesure qu'il progressait, il les a revus à la hausse. À la fin, seul le titre comptait, et c'est ce qui s'est passé.

En toute logique, il passe cette année à la catégorie supérieure IDM Superbike et se trouve confronté à un problème similaire en matière d'objectifs. Lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, il a déclaré : "L'année dernière, nous avons fait notre première saison dans une catégorie 1000. Cela signifie que nous avons dû apprendre énormément de choses. Je pense que cette année, nous allons commencer la saison beaucoup plus forts, car nous avons pu prendre toute l'expérience de l'année dernière".

Il savait néanmoins que le thème de l'électronique dans la catégorie 1000 Superstock était extrêmement important. "Nous avons dû nous y familiariser de manière intensive. C'est pourquoi il est d'autant plus surprenant que nous ayons pu nous imposer aussi bien. Cela me permet d'avoir bon espoir pour 2024, même si je me suis cassé le bras cet hiver, ce qui m'a fait prendre un peu de retard, mais pas beaucoup".

Bien sûr, l'électronique en Superbike est encore un peu plus complexe. Son père et chef d'équipe René Orgis le sait bien, lui qui modifie la BMW M 1000 RR de Kevin de l'année dernière avec le mécanicien Lucas John pour la rendre conforme au règlement Superbike. Il déclare à ce sujet : "Pour nous, l'aspect le plus important est à nouveau le thème de l'électronique. Cela comprend le wheelie control, le contrôle de la traction, la pré-commande, etc. L'année dernière, nous avons eu du travail tout au long du week-end de course pour bien régler le châssis afin de réaliser un bon temps au tour. Maintenant, il y a tout le reste. Cela veut dire qu'à un moment donné, on manque de temps, donc c'est toujours un compromis sur la façon de régler la moto".

En ce qui concerne ses objectifs, Kevin Orgis aborde la prochaine catégorie avec moins d'inconscience qu'en 2023 et déclare à ce sujet : "J'ai hâte d'y être, car l'année dernière, nous avions déjà fait quelques courses en tant qu'invités en IDM Superbike et nous avions vu que nous pouvions plutôt bien suivre, même si nous n'avions pas encore le matériel adéquat. Je veux maintenant m'habituer le mieux possible à la moto modifiée lors de la préparation de la saison, afin de pouvoir m'y lancer le mieux possible lors de l'ouverture de la saison au Sachsenring".

"Mon objectif concret était le top 10 à la fin de l'année dernière, une fois que nous étions sûrs d'être promus, mais entre-temps, je suis déjà arrivé à un stade où je peux m'imaginer rouler autour du top 5 et peut-être même flairer le podium. Mais il faut d'abord attendre de voir à quoi ressemble le peloton au final".

Il rappelle qu'il y a un an, il n'avait aucune idée de la place qu'il pourrait occuper. A l'époque, il avait également fixé son objectif dans le top 10, mais l'avait ensuite adapté à plusieurs reprises au cours de la saison. "C'est à nouveau une année d'essai pour moi", déclare l'apprenti de la division motos de la succursale BMW de Chemnitz, qui travaillera probablement jusqu'au printemps 2026.

Et qu'en est-il d'une carrière internationale ? "La ligne MotoGP a été quelque peu reléguée au second plan, car la Moto2 en Espagne est déjà devenue trop chère. Mais comme je suis maintenant sur la voie du Superbike, le World Superbike est devenu un objectif attrayant. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est l'EWC. Ce sont encore mes objectifs futurs, de préférence en tant que pilote de course professionnel. Gagner de l'argent avec ce que l'on aime serait bien sûr extrêmement agréable".

Lors de l'entretien avec SPEEDWEEK.com, il revient sur ce sujet et sur son époque dans la péninsule ibérique : "En Espagne, il y a une toute autre mentalité dans la manière dont les gens abordent le sport. Ils montent pour la première fois sur une moto à l'âge de trois ou quatre ans. La densité des performances y est donc bien plus élevée. Si l'on peut apprendre à gérer l'énorme pression dans cet environnement, on revient en Allemagne nettement plus confiant pour pouvoir mieux s'affirmer dans les courses. Ce sont tout simplement certains avantages. Mais nous avons aussi eu quelques inconvénients avec des circuits sur lesquels nous n'avons pas roulé depuis longtemps ou jamais auparavant. Je pense notamment au Schleizer Dreieck, qui est un circuit naturel très particulier sur des routes par ailleurs publiques".

Comme pour beaucoup d'autres, le problème de la pompe à bras s'est accentué avec le passage à la 1000. "Cela avait déjà commencé pour moi lors du passage à la 600 cm3 et cela se produit plus souvent chez les coureurs après un changement de catégorie. Avec la 1000, le poids et les forces ont encore augmenté. J'ai eu de vrais problèmes l'année dernière", explique-t-il.

Il explique son combat en ces termes : "L'année dernière, un physiothérapeute m'a conseillé d'essayer de modifier mon alimentation en plus des méthodes d'entraînement habituelles ou spéciales et des exercices d'échauffement avant la course. En d'autres termes, une ou deux semaines avant le week-end de la course, je renonce en grande partie aux glucides et au sucre, car ils collent aux muscles et les empêchent d'être correctement irrigués. J'ai essayé cela avant Assen et avant Hockenheim et cela a fonctionné. Mais je dois dire qu'il n'y a probablement pas de solution à 100 % à ce problème, pas même une opération".