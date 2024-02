Kevin Orgis: Un cambiamento nella dieta può aiutare con il microinfusore del braccio?

Dopo la parentesi della Moto3 in Germania, nel 2018 Kevin Orgis si è trasferito in Spagna a causa della mancanza di un campo di attività adeguato in questo Paese. Qui, la classe più piccola del campionato del mondo alla fine è diventata troppo piccola, quindi ha continuato a perseguire il suo sogno del campionato del mondo attraverso la classe 600cc e la Moto2. Quando i costi non poterono più essere sostenuti (papà René Orgis può, vuole o deve occuparsi di due figli da corsa con Leon), tornò in Germania nel 2023.

La serie IDM Pro Superstock 1000 è stata scelta come nuovo campo di attività per Kevin, il che significa che l'allora 23enne sassone si è trovato per la prima volta sulla strada con 1000 centimetri cubici sotto il sedere. Naturalmente non poteva dire molto sui suoi obiettivi in anticipo, ma con il progredire della stagione li ha alzati sempre di più. Alla fine, l'unica cosa che contava era il titolo, ed è esattamente quello che è successo.

Quest'anno, logicamente e coerentemente, è passato alla classe superiore IDM Superbike e si trova ad affrontare un problema simile quando si tratta di fissare gli obiettivi. Parlando con SPEEDWEEK.com, ha esordito dicendo: "L'anno scorso è stata la nostra prima stagione nella classe 1000cc. Questo significa che avevamo molto da imparare. Credo che quest'anno inizieremo la stagione molto più forti, perché siamo riusciti a portare con noi tutta l'esperienza dell'anno scorso".

Tuttavia, sapeva che il tema dell'elettronica, in particolare, era estremamente importante nella classe 1000cc Superstock. "Per prima cosa abbiamo dovuto familiarizzare intensamente con essa. Anche per questo è stato ancora più sorprendente che siamo stati in grado di tenerci testa così bene. Di conseguenza, sono di buon umore per il 2024, anche se mi sono rotto un braccio durante l'inverno, il che mi ha un po' frenato, ma non molto".

Naturalmente, l'elettronica in Superbike è molto più complessa. Ne è consapevole anche suo padre e Team Principal René Orgis, che ha convertito la BMW M 1000 RR di Kevin dello scorso anno alle norme Superbike insieme al meccanico Lucas John. Dice: "L'aspetto più importante per noi ora è ancora una volta il tema dell'elettronica. Questo include il controllo dell'impennata, il controllo della trazione, il controllo del pilota e così via, che devono essere tutti armonizzati. L'anno scorso avevamo sempre molto da fare durante il weekend di gara per regolare bene le sospensioni al fine di ottenere un buon tempo sul giro. Ora c'è tutto il resto. Questo significa che a un certo punto si esaurisce il tempo a disposizione, quindi è sempre un compromesso la messa a punto della moto".

Per quanto riguarda i suoi obiettivi, Kevin Orgis non è così sprovveduto come nel 2023 quando passa alla classe successiva e dice: "Non vedo l'ora, perché l'anno scorso abbiamo fatto qualche partenza da ospite nella IDM Superbike e abbiamo visto che potevamo tenere il passo abbastanza bene, anche se non avevamo ancora il materiale giusto. Ora voglio abituarmi il più possibile alla nuova moto durante la preparazione pre-stagionale, in modo da poter iniziare al meglio la stagione al Sachsenring".

"Il mio obiettivo specifico alla fine dell'anno scorso, dopo aver finalizzato la promozione, era di finire tra i primi 10, ma ora sono arrivato al punto in cui posso immaginare di guidare intorno ai primi 5 e forse anche di avere un fiuto per il podio. Tuttavia, dovremo aspettare e vedere come sarà la rosa dei piloti alla fine".

Sottolinea ancora una volta che un anno fa non aveva idea di dove sarebbe arrivato. Già allora aveva fissato come obiettivo la top 10, ma poi l'ha modificato più volte nel corso della stagione. "Questo è un altro anno di prova per me", dice l'apprendista, che dovrebbe rimanere con la divisione moto della filiale BMW di Chemnitz fino alla primavera del 2026.

E la carriera internazionale? "La linea della MotoGP è passata in secondo piano perché la Moto2 in Spagna è già diventata troppo costosa. Ma ora che sono in pista in Superbike, il Mondiale Superbike è diventato un obiettivo interessante. Ma mi interessa anche l'EWC. Questi sono ancora i miei obiettivi per il futuro, preferibilmente come pilota professionista. Guadagnare soldi facendo ciò che si ama sarebbe ovviamente molto bello".

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, il pilota ha anche espresso un giudizio sul periodo trascorso nella penisola iberica: "In Spagna c'è una mentalità completamente diversa, il modo in cui la gente si approccia allo sport. Si siedono su una moto per la prima volta all'età di tre o quattro anni. Anche solo per questo motivo, lì la densità di prestazioni è molto più alta. Se si impara a gestire l'enorme pressione di questo ambiente, si torna in Germania molto più sicuri di sé e si possono ottenere prestazioni migliori nelle gare. Questi sono solo alcuni vantaggi. Ma abbiamo avuto anche alcuni svantaggi legati a tracciati su cui non avevamo corso per molto tempo o mai prima. Penso in particolare allo Schleizer Dreieck, che è molto speciale come pista naturale su strade altrimenti pubbliche".

Come per molti altri, il problema della pompa al braccio è aumentato con il passaggio alla 1000cc. "È iniziato con me quando sono passato alla 600cc e probabilmente capita più spesso ai piloti dopo un cambio di classe. Con la 1000cc, il peso e le forze sono diventati ancora maggiori. L'anno scorso ho avuto problemi seri", dice.

Spiega la sua lotta contro questo problema con le seguenti parole: "L'anno scorso, un fisioterapista mi ha dato il consiglio di provare un cambiamento nella dieta, oltre ai metodi di allenamento abituali o speciali e agli esercizi di riscaldamento prima della gara. In altre parole, una o due settimane prima del weekend di gara, ho eliminato in gran parte i carboidrati e gli zuccheri, perché probabilmente rendono i muscoli appiccicosi e non ricevono più il giusto apporto di sangue. Ho provato a farlo prima di Assen e Hockenheim e ha funzionato. Ma devo dire che probabilmente non esiste una soluzione al 100%, nemmeno la chirurgia".