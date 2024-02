Kevin Orgis: Uma mudança na dieta ajuda a aumentar o volume do braço?

Após o seu período de Moto3 na Alemanha, Kevin Orgis mudou-se para Espanha em 2018 devido à falta de um campo de atividade adequado neste país. Aqui, a classe mais pequena do campeonato do mundo acabou por se tornar demasiado pequena, pelo que continuou a perseguir o seu sonho do campeonato do mundo através da classe de 600cc e da Moto2. Quando os custos já não podiam ser suportados (o pai René Orgis pode, quer ou tem de cuidar de dois filhos pilotos com Leon), regressou à Alemanha em 2023.

A série de quadros IDM Pro Superstock 1000 foi escolhida como um novo campo de atividade para Kevin, o que significava que o saxão, então com 23 anos, estava na estrada com 1000 centímetros cúbicos debaixo do rabo pela primeira vez. É claro que não podia dizer muito sobre os seus objectivos de antemão, mas à medida que a época avançava, aumentava-os cada vez mais. No final, tudo o que importava era o título, e foi exatamente o que aconteceu.

De forma lógica e consistente, ele mudou para a classe de topo IDM Superbike este ano e enfrenta um problema semelhante quando se trata de definir objectivos. Em declarações ao SPEEDWEEK.com, começou por dizer: "O ano passado foi a nossa primeira época na classe de 1000cc. Isso significa que tivemos muito que aprender. Penso que vamos começar a época muito mais fortes este ano, porque conseguimos levar connosco toda a experiência do ano passado."

No entanto, ele sabia que o tema da eletrónica em particular era extremamente importante na classe Superstock de 1000cc. "Primeiro tivemos de nos familiarizar intensamente com ela. Essa é outra razão pela qual foi ainda mais surpreendente termos conseguido aguentar-nos tão bem. Como resultado, estou bem-disposto para 2024, apesar de ter partido o braço no inverno, o que me atrasou um pouco, mas não muito."

Claro que a eletrónica das Superbike é muito mais complexa. O seu pai e Diretor de Equipa René Orgis, que converteu a BMW M 1000 RR de Kevin do ano passado para os regulamentos da Superbike, juntamente com o mecânico Lucas John, também está ciente disso. Ele diz: "O maior aspeto para nós agora é, mais uma vez, o tema da eletrónica. Isto inclui o controlo de rodas, o controlo de tração, o controlo de pilotagem, etc., que têm de ser harmonizados. No ano passado, tivemos sempre muito que fazer ao longo do fim de semana de corrida para ajustar bem a suspensão de modo a conseguir um bom tempo por volta. Agora há tudo o resto para além disso. Isso significa que a certa altura ficamos sem tempo, por isso é sempre um compromisso a forma como configuramos a mota."

Em termos dos seus objectivos, Kevin Orgis não está tão confuso como em 2023 quando vai para a próxima classe e diz: "Estou muito ansioso porque fizemos alguns arranques como convidado na IDM Superbike no ano passado e vimos que podíamos acompanhar muito bem, apesar de ainda não termos o material certo. Agora quero habituar-me o mais possível à nova moto durante os preparativos da pré-época para poder ter o melhor arranque possível na abertura da época em Sachsenring."

"O meu objetivo específico no final do ano passado, depois de termos finalizado a nossa promoção, era terminar entre os 10 primeiros, mas agora cheguei a um ponto em que me imagino a rodar entre os 5 primeiros e talvez até a tentar chegar ao pódio. No entanto, temos de esperar para ver como vai ficar o grupo de pilotos no final".

Mais uma vez, o piloto sublinha que há um ano não fazia ideia de onde poderia terminar. Já nessa altura, estabeleceu inicialmente o top 10 como objetivo, mas depois ajustou-o várias vezes ao longo da época. "Este é mais um ano de experiência para mim", diz o aprendiz, que deverá permanecer na divisão de motos da sucursal da BMW em Chemnitz até à primavera de 2026.

E quanto a uma carreira internacional? "A linha de MotoGP ficou em segundo plano, porque a Moto2 em Espanha já se tornou demasiado cara. Mas agora que estou na pista de Superbike, o World Superbike tornou-se um objetivo atrativo. Mas também estou interessado no EWC. Esses continuam a ser os meus objectivos para o futuro, de preferência como piloto profissional. Ganhar dinheiro a fazer o que se gosta seria obviamente muito bom".

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, também recorda a sua passagem pela Península Ibérica: "Há uma mentalidade completamente diferente em Espanha, a forma como as pessoas abordam o desporto. Sentam-se numa mota pela primeira vez aos três ou quatro anos de idade. Só por isso, a densidade de desempenho é muito maior. Se conseguirmos aprender a lidar com a enorme pressão neste ambiente, voltamos para a Alemanha muito mais auto-confiantes para podermos ter um melhor desempenho nas corridas. Estas são apenas algumas vantagens. Mas também tivemos algumas desvantagens com pistas onde não corríamos há muito tempo ou nunca tínhamos corrido. Estou a pensar, em particular, no Schleizer Dreieck, que é muito especial como pista de corrida natural em estradas públicas".

Tal como acontece com muitos outros, o seu problema com a bomba no braço aumentou com a mudança para as 1000cc. "Começou comigo quando mudei para as 600cc e provavelmente acontece mais frequentemente com os pilotos depois de uma mudança de classe. Com as 1000cc, o peso e as forças tornaram-se ainda maiores. Tive problemas reais no ano passado", afirma.

No ano passado, um fisioterapeuta deu-me a dica de tentar uma mudança na dieta, para além dos métodos de treino habituais ou especiais e dos exercícios de aquecimento antes da corrida. Por outras palavras, uma ou duas semanas antes do fim de semana da corrida, cortei em grande parte os hidratos de carbono e o açúcar, porque isso provavelmente torna os músculos pegajosos e deixam de ser devidamente alimentados com sangue. Experimentei isto antes de Assen e Hockenheim e resultou. Mas devo dizer que provavelmente não existe uma solução a 100%, nem mesmo uma cirurgia".