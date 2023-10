IDM d'Oschersleben : Titre n°2 pour Peugeot/Peugeot ?

Lors de la finale du championnat de France de side-car, Ted et Vincent Peugeot se sont assurés le titre. Le week-end prochain (7 et 8 octobre), le couple fils-père pourrait en ajouter un autre à Oschersleben.

Le début du championnat de France de side-car, qui comportait trois courses sur sept week-ends, ne s'est pas déroulé comme prévu au Mans pour Ted et Vincent Peugeot (Seventy-Four Racing Team), originaires de la petite ville de Pont-de-Roide-Vermondans, qui compte près de 4000 habitants. Ce n'est que quatre semaines plus tard à Nogaro que le couple fils-père a pris son envol et a remporté sa première victoire de la saison dans la course de sprint.

Enfin, à Magny Course, ils ont réussi à se hisser à la première place du classement. Avec le jeune Suisse Lukas Wyssen, qui a préféré cette année le championnat de France au championnat du monde, et sa copilote française Ema Salmon, âgée de 17 ans seulement, Peugeot/Peugeot a vu naître un concurrent de taille pour le titre.

Ce n'est que le week-end dernier, lors de la finale au Castellet, que la décision a été prise en faveur des Français. La victoire dans la première course a suffi pour s'assurer prématurément le gain du championnat. Le fait que Wyssen/Salmon aient terminé les deux dernières courses en première position n'a plus rien changé à l'issue du championnat. Au final, Ted et Vincent Peugeot avaient 37 points d'avance sur le duo franco-suisse.

Au Sidecar Festival d'Oschersleben, le jeune Français de 20 ans, qui compte parmi les plus grands espoirs du side-car au niveau international, pourrait bien réussir son deuxième coup. Avec une avance confortable de 23,5 points sur le junior allemand Bonovo action Lennard Göttlich, avec lequel il se rendra à Magdeburger Börde, le titre ne peut plus guère lui échapper, à condition qu'il parvienne au moins à franchir la ligne d'arrivée.

Classement IDM side-car après 10 courses sur 12

1. Peugeot/Peugeot (F), 152,5 points. 2. Göttlich/Krieg (D), 129. 3. Sattler/Schmidt (D), 120. 4. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5. Archer/Christie (GB), 97. 6. Cable/Richardson (GB), 97. 7. Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.

Classement au championnat du monde après 10 courses sur 14

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 points. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9. Sattler/Schmidt (D), 53. 10. Peugeot/Peugeot (F), 52. 11. Archer/Christie (GB), 37. 12. Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Horaire du Sidecar Festival

Samedi 07.10.2023

08:00-08:15 Essais libres Classic Demo 1

08:20-08:35 Entraînement libre Classic Demo 2

08:40-08:55 Entraînement libre Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualification Trophée Sidecar

09:35-10:05 Entraînement libre FIM side-car

10:10-10:25 Entraînement libre Camathias Cup

10:30-11:00 Qualification Trophée Sidecar

10:05-11:20 Entraînement libre Classic Demo 1

11:25-11:40 Entraînement libre Classic Demo 2

11:45-12:00 Entraînement libre Classic Demo 3

12:00-12:30 Pause de midi

12:30-12:50 Qualifications FIM side-car

12:55-13:10 Qualifications Camathias Cup

13:25-13:45 Course 1 Trophée Sidecar

13:50-14:05 Essais libres Classic Demo 1

14:10-14:25 Essais libres Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifications FIM side-car

15:00-15:15 Entraînement libre Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifications Camathias Cup

15:50-16:25 Course 2 Trophée Sidecar

16:50-17:30 Course sprint FIM side-car

Dimanche 08.10.2023

09:00-09:10 Warm-up Sidecar-Trophy

09:15-09:35 Entraînement libre Classic Demo 1

09:55-10:10 Warm-up FIM side-cars

10:15-10:35 Entraînement libre Classic Demo 2

10:50-11:20 Course 1 Camathias Cup

11:25-11:45 Entraînement libre Classic Demo 3

11:50-12:20 Pause de midi

12:30-13:00 Course 3 Trophée Sidecar

13:10-13:25 Entraînement libre Classic Demo 1

13:30-13:45 Entraînement libre Classic Demo 2

14:05-14:50 Course FIM side-car

15:00-15:35 Course 2 Camathias Cup

15:45-16:00 Entraînement libre Classic Demo 3