IDM Oschersleben: Titolo n. 2 per Peugeot/Peugeot?

L'inizio del campionato francese sidecar, in cui erano previste tre gare ciascuna in sette weekend di gara, non è andato secondo i piani a Le Mans per Ted e Vincent Peugeot (Seventy-Four Racing Team) della piccola città di Pont-de-Roide-Vermondans, che conta poco meno di 4.000 abitanti. Solo quattro settimane dopo, a Nogaro, l'accoppiata figlio-padre si è messa in moto e ha ottenuto la prima vittoria della stagione nella gara sprint.

A Magny Course, infine, sono riusciti a balzare al primo posto in classifica. Con il giovane svizzero Lukas Wyssen, che quest'anno ha preferito il campionato francese al campionato mondiale, e il suo copilota francese di 17 anni Ema Salmon, Peugeot/Peugeot aveva un forte rivale per il titolo.

Solo lo scorso fine settimana, in occasione della finale di Le Castellet, la decisione è stata presa a favore dei francesi. La vittoria nella prima gara è stata sufficiente per assicurarsi una vittoria anticipata del campionato. Il fatto che Wyssen/Salmon abbiano concluso le ultime due gare al primo posto non ha cambiato l'esito del campionato. Alla fine, Ted e Vincent Peugeot avevano 37 punti di vantaggio sul duo svizzero-francese.

Al Festival del Sidecar di Oschersleben, il ventenne francese, che è una delle maggiori speranze internazionali nelle gare di sidecar, potrebbe riuscire nel suo secondo colpo. Con un vantaggio rassicurante di 23,5 punti sul tedesco Bonovo action Junior Lennard Göttlich, con il quale si presenterà al Magdeburger Börde, il titolo difficilmente potrà essergli sottratto - a patto che riesca a ottenere almeno un piazzamento.

Classifica IDM sidecars dopo 10 gare su 12

1° Peugeot/Peugeot (F), 152,5 punti. 2° Göttlich/Krieg (D), 129. 3° Sattler/Schmidt (D), 120. 4° Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5° Archer/Christie (GB), 97. 6° Cable/Richardson (GB), 97. 7° Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.

Classifica WRC dopo 10 gare su 14

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 punti. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haerr (GB/F), 94. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8° Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9° Sattler/Schmidt (D), 53. 10° Peugeot/Peugeot (F), 52. 11° Archer/Christie (GB), 37. 12° Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (S), 19. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Programma del Festival dei Sidecar

Sabato, 07.10.2023

08:00-08:15 Prove libere Classic Demo 1

08:20-08:35 Prove libere Classic Demo 2

08:40-08:55 Prove libere Classic Demo 3

09:00-09:20 Trofeo Sidecar di qualificazione

09:35-10:05 Prove libere FIM Sidecar

10:10-10:25 Prove libere Coppa Camathias

10:30-11:00 Qualifiche Trofeo Sidecar

10:05-11:20 Prove libere Classic Demo 1

11:25-11:40 Prove libere Classic Demo 2

11:45-12:00 Prove libere Classic Demo 3

12:00-12:30 Pausa pranzo

12:30-12:50 Qualifiche FIM Sidecar

12:55-13:10 Qualifiche Coppa Camathias

13:25-13:45 Gara 1 Trofeo Sidecar

13:50-14:05 Prove libere Classic Demo 1

14:10-14:25 Prove libere Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifiche FIM Sidecar

15:00-15:15 Prove libere Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifiche Coppa Camathias

15:50-16:25 Gara 2 Trofeo Sidecar

16:50-17:30 Gara sprint FIM Sidecar

Domenica, 08.10.2023

09:00-09:10 Riscaldamento Trofeo Sidecar

09:15-09:35 Prove libere Classic Demo 1

09:55-10:10 Riscaldamento FIM Sidecar

10:15-10:35 Prove libere Classic Demo 2

10:50-11:20 Gara 1 Coppa Camathias

11:25-11:45 Prove libere Classic Demo 3

11:50-12:20 Pausa pranzo

12:30-13:00 Gara 3 Trofeo Sidecar

13:10-13:25 Prove libere Classic Demo 1

13:30-13:45 Prove libere Classic Demo 2

14:05-14:50 Gara FIM Sidecar

15:00-15:35 Gara 2 Coppa Camathias

15:45-16:00 Prove libere Classic Demo 3