IDM Oschersleben: Título nº 2 para a Peugeot/Peugeot?

Na final do campeonato francês de sidecar, Ted e Vincent Peugeot garantiram o título. No próximo fim de semana (7 e 8 de outubro), a dupla de pai e filho poderá conquistar mais um título em Oschersleben.

O início do campeonato francês de sidecar, com três corridas em sete fins-de-semana, não correu como planeado em Le Mans para Ted e Vincent Peugeot (Seventy-Four Racing Team) da pequena cidade de Pont-de-Roide-Vermondans, que tem pouco menos de 4.000 habitantes. Só quatro semanas mais tarde, em Nogaro, é que a dupla de pai e filho conseguiu a sua primeira vitória da época na corrida de sprint.

Em Magny Course, conseguiram finalmente subir ao primeiro lugar da classificação. Com o jovem suíço Lukas Wyssen, que este ano preferiu o campeonato francês ao campeonato do mundo, e a sua copiloto francesa Ema Salmon, de 17 anos, a Peugeot/Peugeot tinha um forte rival para o título.

Foi apenas no fim de semana passado, na final em Le Castellet, que a decisão foi tomada a favor dos franceses. A vitória na primeira corrida foi suficiente para garantir uma vitória antecipada no campeonato. O facto de Wyssen/Salmon terem terminado as duas últimas corridas em primeiro lugar não alterou o resultado do campeonato. No final, Ted e Vincent Peugeot têm 37 pontos de vantagem sobre a dupla suíço-francesa.

No Festival Sidecar em Oschersleben, o francês de 20 anos, que é uma das maiores esperanças internacionais nas corridas de sidecar, conseguiu o seu segundo triunfo. Com uma vantagem tranquilizadora de 23,5 pontos sobre o alemão Bonovo action Junior Lennard Göttlich, com quem vem para o Magdeburger Börde, o título dificilmente lhe poderá ser retirado - desde que consiga pelo menos uma vitória.

Classificação IDM sidecars após 10 das 12 corridas

1º Peugeot/Peugeot (F), 152,5 pontos. 2º Göttlich/Krieg (D), 129. 3º Sattler/Schmidt (D), 120. 4º Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5º Archer/Christie (GB), 97. 6º Cable/Richardson (GB), 97. 7º Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.

Classificação do WRC após 10 das 14 corridas

1º Ellis/Clément (GB/F), 198 pontos. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8º Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9º Sattler/Schmidt (D), 53. 10º Peugeot/Peugeot (F), 52. 11º Archer/Christie (GB), 37. 12º Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Calendário Festival Sidecar

Sábado, 07.10.2023

08:00-08:15 Treinos livres Classic Demo 1

08:20-08:35 Treino livre Classic Demo 2

08:40-08:55 Treino livre Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualificação Troféu Sidecar

09:35-10:05 Treino livre FIM Sidecar

10:10-10:25 Treino livre Camathias Cup

10:30-11:00 Qualificação Troféu Sidecar

10:05-11:20 Treino livre Classic Demo 1

11:25-11:40 Treino Livre Clássico Demo 2

11:45-12:00 Treino Livre Clássico Demo 3

12:00-12:30 Pausa para almoço

12:30-12:50 Qualificação FIM Sidecars

12:55-13:10 Qualificação Camathias Cup

13:25-13:45 Corrida 1 Troféu Sidecar

13:50-14:05 Treino Livre Demo Clássica 1

14:10-14:25 Treino livre Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualificação FIM Sidecar

15:00-15:15 Treino Livre Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualificação Camathias Cup

15:50-16:25 Corrida 2 Troféu Sidecar

16:50-17:30 Corrida Sprint FIM Sidecar

Domingo, 08.10.2023

09:00-09:10 Aquecimento Troféu Sidecar

09:15-09:35 Treinos livres Classic Demo 1

09:55-10:10 Aquecimento FIM Sidecars

10:15-10:35 Treinos livres Classic Demo 2

10:50-11:20 Corrida 1 Taça Camathias

11:25-11:45 Treino Livre Classic Demo 3

11:50-12:20 Pausa para almoço

12:30-13:00 Corrida 3 Troféu Sidecar

13:10-13:25 Treino livre Clássico Demo 1

13:30-13:45 Treino livre Classic Demo 2

14:05-14:50 Corrida FIM Sidecar

15:00-15:35 Corrida 2 Taça Camathias

15:45-16:00 Treino Livre Classic Demo 3