Peugeot remporte le titre IDM devant Göttlich et Kimeswenger

Ted et Vincent Peugeot n'ont pas laissé le titre de l'IDM Sidecar leur échapper à Oschersleben. Lennard Göttlich/Uwe Neubert et Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek occupent respectivement la deuxième et la troisième place du championnat.

Durant la première moitié du championnat, il semblait que Josef Sattler/Luca Schmidt allaient s'imposer clairement et remporter ainsi leur troisième titre consécutif. L'équipe Bonovo action avait remporté trois des quatre courses et n'avait dû s'avouer vaincue qu'une seule fois de justesse. A ce moment-là, les jeunes espoirs allemands Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Bonovo action Junior Team) occupaient la deuxième place.

Puis vint l'épreuve du Schleizer Dreieck, qui allait tout bouleverser. Lors de la deuxième course, Sattler/Schmidt et Göttlich/Krieg ont connu un accident bien connu. Krieg s'est gravement blessé à la main, les autres s'en sont tirés avec de graves contusions. Pour Sattler, cela signifiait toutefois la fin de sa carrière couronnée de succès, car son side-car n'avait plus qu'une valeur de ferraille.

Pour couronner le tout, les deux équipes n'ont pas marqué de points, ce qui a suscité l'incompréhension de nombreux observateurs, mais qui était prévu par le règlement. Selon ce même règlement, Sattler/Schmidt et Göttlich/Krieg avaient cinq minutes pour rentrer au stand avec leur attelage afin d'être classés. Mais cela n'a pas été possible en raison des soins médicaux apportés aux personnes impliquées dans l'accident et des dommages massifs subis par les side-cars.

Lors des courses sur le Red Bull Ring, le vent a tourné en faveur du jeune Ted Peugeot et de son père Vincent. Le couple français a remporté les deux courses en Autriche et a pris la tête du championnat devant Göttlich, qui voulait à nouveau préserver ses chances de titre avec Uwe Neubert à ses côtés, mais qui n'a pas réussi à prendre son envol seulement quinze jours après son accident fatal.

Avant la dernière épreuve à Oschersleben, il était clair qu'avec 23,5 points d'avance, le titre ne pouvait presque plus échapper à Peugeot/Peugeot. Les Français, qui avaient déjà remporté le titre chez eux une semaine auparavant, n'ont pas fait de détail et ont remporté deux fois le classement IDM. Avec une deuxième place lors de la première course, Göttlich était assuré d'être vice-champion. L'abandon lors de la deuxième course n'a rien changé.

L'année précédente, Peter Kimeswenger et Ondrej Sedlacek avaient déjà une main sur la médaille de bronze de l'IDM Sidecar. Un accident lors de la finale de la saison à la Motorsport Arena d'Oschersleben a mis fin à tous leurs rêves. Exactement un an plus tard, le duo austro-tchèque a fait beaucoup mieux. Avec une cinquième et une troisième place, ils ont réussi à déloger Sattler/Schmidt de la troisième place du championnat au dernier moment.

Course 1 IDM Sidecar, Oschersleben, 07.10.2023

1. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 2. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 3. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 4. Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 5. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 6. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 7. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 8. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 9. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. 10. Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. Pas de départ après un accident : Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), LCR Yamaha.

Course 2 IDM Sidecar, Oschersleben, 08.10.2023

1. Ted Peugeot/Vincent Peugeot. 2. Eero Pärm/Lauri Lipstok. 3. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek. 4. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 5. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky. 6. Rogier Weekers/Remco Moes. 7. Claude Vinet/Valentin Pirat. Défaillants : Lennard Göttlich/Uwe Neubert et Rupert Archer/Adam Christie. Pas de départ : Max Zimmermann/Ronja Mahl et Pierre Leguen/Christophe Darras.

Classement final IDM Sidecar après 12 courses

1. Peugeot, 202,5 points. 2. Göttlich, 149. 3. Kimeswenger, 135. 4. Sattler, 120. 5. Cable, 120. 6. Archer 113. 7. Zimmermann, 81. 8. Vinet, 64. 9. Schwegler, 50. 10. Pärm, 33. 11. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), 27. 12. Samuel Laidlow/Jack Laidlow (D), 25. 13. Leguen, 23. 14. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), 20. 15. Weekers 16.