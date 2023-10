Peugeot conquista il titolo IDM davanti a Göttlich e Kimeswenger

Ted e Vincent Peugeot non si sono lasciati privare del titolo IDM Sidecar a Oschersleben. Lennard Göttlich/Uwe Neubert e Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek hanno conquistato il secondo e terzo posto in campionato.

Nella prima metà del campionato, sembrava che Josef Sattler/Luca Schmidt avessero fatto piazza pulita, conquistando così il terzo titolo consecutivo. Il team Bonovo action ha vinto tre delle quattro gare disputate e ha dovuto ammettere la sconfitta solo una volta. Al secondo posto c'erano i giovani tedeschi Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Bonovo action Junior Team).

Poi è arrivato l'evento dello Schleizer Dreieck, che ha messo tutto sottosopra. La seconda gara ha visto il noto incidente di Sattler/Schmidt e Göttlich/Krieg. Krieg ha riportato un grave infortunio alla mano, mentre gli altri se la sono cavata con gravi contusioni. Per Sattler, invece, si trattava della fine della sua carriera di successo, perché il suo sidecar valeva solo come rottame.

Come se non bastasse, entrambe le squadre non hanno ottenuto punti, cosa che ha suscitato l'incomprensione di molti osservatori, ma che era prevista dal regolamento. Secondo il regolamento, infatti, Sattler/Schmidt e Göttlich/Krieg avevano cinque minuti di tempo per rientrare ai box con le loro squadre e ottenere il punteggio. Tuttavia, a causa delle cure mediche delle persone coinvolte nell'incidente e degli ingenti danni ai sidecar, ciò non è stato possibile.

Nelle gare al Red Bull Ring, la situazione si è ribaltata a favore del giovane Ted Peugeot e di suo padre Vincent. La coppia francese vinse entrambe le gare in Austria e si portò in testa al campionato davanti a Göttlich, che voleva ancora una volta mantenere la possibilità di vincere il titolo con Uwe Neubert al suo fianco, ma non riuscì ad andare avanti solo due settimane dopo il fatidico incidente.

Prima dell'evento finale di Oschersleben, era chiaro che con un vantaggio di 23,5 punti, il titolo sarebbe stato quasi fuori portata per Peugeot/Peugeot. I francesi, che avevano già vinto il titolo in patria solo una settimana prima, non hanno mostrato alcuna debolezza e hanno deciso chiaramente la classifica IDM a loro favore per due volte. Con il secondo posto nella prima gara, Göttlich si è classificato secondo. Il ritiro nella seconda gara non ha cambiato nulla.

L'anno scorso Peter Kimeswenger e Ondrej Sedlacek avevano già conquistato la medaglia di bronzo nell'IDM Sidecar. Un incidente nel finale di stagione alla Motorsport Arena di Oschersleben ha messo fine a tutti i sogni. Esattamente un anno dopo, il duo austro-ceco ha fatto molto meglio. Con un quinto e un terzo posto, sono riusciti a scalzare all'ultimo momento Sattler/Schmidt dal terzo posto in campionato.

Gara 1 IDM Sidecar, Oschersleben, 07.10.2023

1° Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 2° Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 3° Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 4° Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 5° Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 6° Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 7° Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 8° Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 9° Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. 10° Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. Non sono partiti dopo l'incidente: Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), LCR Yamaha.

Gara 2 IDM Sidecar, Oschersleben, 08.10.2023

1° Ted Peugeot/Vincent Peugeot. 2° Eero Pärm/Lauri Lipstok. 3° Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek. 4° Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 5° Markus Schwegler/Ondrej Kopecky. 6° Rogier Weekers/Remco Moes. 7° Claude Vinet/Valentin Pirat. Ritirati: Lennard Göttlich/Uwe Neubert e Rupert Archer/Adam Christie. Non partiti: Max Zimmermann/Ronja Mahl e Pierre Leguen/Christophe Darras.

Classifica finale IDM Sidecar dopo 12 gare

1. Peugeot, 202,5 punti. 2. Göttlich, 149. 3. Kimeswenger, 135. 4. Sattler, 120. 5. Cable, 120. 6. Archer, 113. 7. Zimmermann, 81. 8. Vinet, 64. 9. Schwegler, 50. 10. Pärm, 33. 11. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), 27. 12. Samuel Laidlow/Jack Laidlow (D), 25. 13. Leguen, 23. 14. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), 20. 15. Weekers, 16.