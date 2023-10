Peugeot conquista o título IDM à frente de Göttlich e Kimeswenger

Ted e Vincent Peugeot não se deixaram privar do título IDM Sidecar em Oschersleben. Lennard Göttlich/Uwe Neubert e Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek ficaram em segundo e terceiro lugar no campeonato.

Na primeira metade do campeonato, parecia que a dupla Josef Sattler/Luca Schmidt iria ganhar o terceiro título consecutivo. A equipa da Bonovo Action tinha vencido três das quatro corridas e só teve de admitir a derrota uma vez. Em segundo lugar estavam os jovens alemães Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Bonovo action Junior Team).

Seguiu-se a prova de Schleizer Dreieck, que veio virar tudo de pernas para o ar. Na segunda corrida, os conhecidos acidentes de Sattler/Schmidt e Göttlich/Krieg. Krieg sofreu uma lesão grave na mão, os restantes escaparam com nódoas negras graves. Para Sattler, no entanto, significou o fim da sua carreira de sucesso, porque o seu sidecar só valia sucata.

Para piorar a situação, ambas as equipas não conseguiram marcar pontos, o que foi visto com incompreensão por muitos observadores, mas que estava previsto nos regulamentos. De acordo com este regulamento, Sattler/Schmidt e Göttlich/Krieg tinham cinco minutos para se apresentarem nas boxes com as suas equipas para poderem pontuar. No entanto, devido ao tratamento médico dos envolvidos no acidente e aos enormes danos nos sidecars, tal não foi possível.

Nas corridas no Red Bull Ring, a maré virou na direção do jovem Ted Peugeot e do seu pai Vincent. A dupla francesa vence as duas rondas na Áustria e assume a liderança do campeonato, à frente de Göttlich, que queria manter a sua oportunidade de conquistar o título com Uwe Neubert ao seu lado, mas que não conseguiu arrancar apenas duas semanas após o seu fatídico acidente.

Antes da última prova em Oschersleben, era evidente que, com uma vantagem de 23,5 pontos, o título estava praticamente fora do alcance da Peugeot/Peugeot. Os franceses, que já tinham conquistado o título no seu país apenas uma semana antes, não mostraram qualquer fraqueza e decidiram claramente a classificação IDM a seu favor por duas vezes. Com o segundo lugar na primeira corrida, Göttlich foi o segundo classificado. A desistência na segunda corrida não mudou nada.

No ano passado, Peter Kimeswenger e Ondrej Sedlacek já tinham uma mão na medalha de bronze no IDM Sidecar. Um acidente no final da época na Motorsport Arena Oschersleben acabou com todos os sonhos. Exatamente um ano depois, a dupla austríaco-tcheca fez muito melhor. Com um quinto e um terceiro lugar, conseguiram empurrar Sattler/Schmidt para fora do terceiro lugar do campeonato no último momento.

Corrida 1 IDM Sidecar, Oschersleben, 07.10.2023

1º Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 2º Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 3º Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 4º Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 5º Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 6º Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 7º Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 8º Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 9º Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. 10º Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. Não arrancaram após acidente: Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), LCR Yamaha.

Corrida 2 IDM Sidecar, Oschersleben, 08.10.2023

1º Ted Peugeot/Vincent Peugeot. 2º Eero Pärm/Lauri Lipstok. 3º Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek. 4º Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 5º Markus Schwegler/Ondrej Kopecky. 6º Rogier Weekers/Remco Moes. 7º Claude Vinet/Valentin Pirat. Desistências: Lennard Göttlich/Uwe Neubert e Rupert Archer/Adam Christie. Não começaram: Max Zimmermann/Ronja Mahl e Pierre Leguen/Christophe Darras.

Classificação final IDM Sidecar após 12 corridas

1º Peugeot, 202,5 pontos. 2. Göttlich, 149. 3. Kimeswenger, 135. 4. Sattler, 120. 5. Cable, 120. 6. Archer, 113. 7. Zimmermann, 81. 8. Vinet, 64. 9. Schwegler, 50. 10. Pärm, 33. 11. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), 27. 12. Samuel Laidlow/Jack Laidlow (D), 25. 13. Leguen, 23. 14. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), 20. 15. Weekers 16.