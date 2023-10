Göttlich: "Jürgen Röder nos ha dado un gran apoyo".

El equipo más joven de la IDM y del Campeonato del Mundo de Sidecar, Lennard Göttlich y su copiloto Lucas Krieg, estuvieron a punto de retirarse tras el accidente en Schleiz que no fue culpa suya. Pero el experimentado Uwe Neubert sustituyó al lesionado Krieg al final de la temporada. SPEEDWEEK.com habló con Göttlich sobre la temporada 2023 y lo que está por venir.

Hola Lennard, enhorabuena por tu subcampeonato en el IDM Sidecar. ¿Puedes describir en tres frases como máximo cómo te sientes cuando echas la vista atrás a la temporada pasada?

Bueno, tengo sentimientos encontrados. Por supuesto que el subcampeonato es un éxito, pero si hasta la última prueba aún hay una posibilidad teórica de ganar el título, todavía te queda la esperanza de un pequeño milagro, ya me entiendes, aunque la diferencia de 23,5 puntos fuera demasiado grande, hay que ser así de realista. Por desgracia, debido a problemas técnicos, se nos negó en dos ocasiones una clara oportunidad de ganar el IDM, lo que por supuesto me molesta personalmente.

Tenías un nuevo copiloto, Lucas Krieg. Os llevasteis bien como equipo más joven en el IDM y en el Campeonato del Mundo, donde pudisteis sumar puntos, ¿verdad?

Sí, Lucas hizo un trabajo brillante y no cometió ni un solo error. Encajamos como equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Nos complementamos muy bien. En realidad, todo el "Equipo #42" ha estado sensacionalmente bien esta temporada. Por desgracia, no hemos podido recompensarnos por ello.

Probablemente divides tu temporada, o mejor dicho tu temporada, como antes y después de Schleiz. ¿Cómo fue hasta Schleiz y qué pasó después?

Sí, sin duda tiene razón. Tuvimos una racha muy buena, con podios todo el tiempo. Desgraciadamente, después de Schleiz este "hilo rojo" se perdió un poco, y tanto humanamente por mi parte tuve dificultades, como técnicamente, el sidecar nos falló un poco para el final de temporada en Assen y Oschersleben.

La carrera de Assen fue decisiva, ¿no?

Sí, no perdimos la oportunidad de ganar el título IDM en Schleiz, pero sí por el abandono en Assen. Perdimos 25 puntos debido a un defecto técnico tres vueltas antes del final. Espero que el año que viene haya otra carrera para nosotros en Schleiz, porque aunque la pista no es una de mis favoritas, aún tenemos una cuenta pendiente en forma de 25 puntos. Además, dimos un gran espectáculo en Schleiz, a pesar de que mucha gente se burló de nosotros de antemano por tener sólo siete equipos.

Cuando Uwe Neubert volvió a unirse a ustedes, ¿fue difícil o todo fue como la seda enseguida?

Uwe y yo llevábamos dos años juntos con más o menos éxito, así que enseguida nos compenetramos. Sin embargo, tuvimos que hacer algunos cambios en la puesta a punto para restablecer el equilibrio perfecto en el coche. El mal tiempo que hizo en Austria dificultó mucho las cosas. Pero a partir de Assen las cosas fueron tan bien como de costumbre.

¿Qué apoyo recibió de su entorno después de Schleiz?

Bueno, en primer lugar todos nos alegramos de que Lucas mejorara rápidamente, teniendo en cuenta las circunstancias. También me sentí muy aliviado cuando pude llevármelo a casa desde el hospital el jueves después de Schleiz. Pasé los días posteriores a Schleiz con mi mecánico y viejo amigo de nuestra familia, Hubert Eck, para poder estar con Lucas en el hospital de Hof rápidamente todos los días.

Físicamente estaba ileso, pero probablemente su alma había sufrido.

Para ser sincero, estaba destrozado, pero todos los que me rodeaban se esforzaban por no tirar la toalla. Durante un tiempo me lo pensé seriamente, fue todo muy difícil. Pero el tiempo que pasé con Lucas en el hospital también me ayudó. Hablé de muchas cosas con él y se nos ocurrieron otras ideas.

¿No se enfadó por las decisiones de los directores de carrera?

Por supuesto que todo el mundo estaba enfadado, en mi opinión con razón, pero al final todos tenemos que trabajar bien juntos. También hablé con muchos responsables, les expliqué mi punto de vista, y no hay malos rollos.

Usted también compitió en la Copa del Mundo. ¿Cómo se sintió al respecto? ¿Se notaron las diferencias de rendimiento con los mejores equipos?

Por supuesto, fue muy emocionante competir contra muchos de mis ídolos de la infancia, como Päivärinta, Reeves y compañía. Como el IDM es sólo una clasificación dentro del WRC, pudimos hacernos una idea clara de todo lo que ocurre dentro del WRC. Por supuesto, los equipos punteros siguen estando a dos segundos, pero el año pasado por estas fechas aún estaban a cinco o seis segundos. Así que es un gran desarrollo por nuestra parte, que es casi un éxito mayor para mí personalmente que la buena colocación en el IDM.

¿Cuál es la diferencia para ellos?

Una gran diferencia es que nosotros llevamos motores estándar. Eso significa que los motores se instalan tal y como salen de la caja y se conducen directamente, sin banco de pruebas ni demás. No hacemos ninguna puesta a punto. Tampoco utilizamos combustible de competición y no tenemos llantas de magnesio. Así que en el BSB no nos contarían en la categoría del Campeonato del Mundo, sino en la de la Copa, aunque seamos un equipo del Campeonato del Mundo. Todo es cuestión de dinero.

¿Qué pasará la próxima temporada? ¿Qué planes tienen usted y su equipo?

Permaneceremos en el paddock del WRC, eso está claro. Normann Broy y su equipo, así como Motor-Presse como promotores, están haciendo un buen trabajo y el campeonato del mundo de sidecares está avanzando. Y estamos contentos de formar parte de ello. La cuestión es, sin embargo, si podremos correr toda la temporada del Campeonato del Mundo o si volveremos a concentrarnos en las rondas con clasificación IDM. Eso aún hay que discutirlo con el equipo y los patrocinadores. Una vez más, todo es cuestión de dinero. Como piloto, por supuesto que estaría a favor del WRC completo. Creo que habrá más claridad en unas semanas.

¿Seguirá operando bajo el nombre de Bonovo Action Juniorteam y cómo le ha apoyado Jürgen Röder hasta ahora?

Jürgen Röder nos ha dado un gran apoyo. Desde mi cambio en 2021, él ha sido una parte esencial de nuestro gran desarrollo. Sin él, nada de esto habría sido posible desde el punto de vista financiero. Es estupendo contar con el apoyo de este equipo. Porque una inversión en nosotros es también una inversión en el futuro de las carreras de sidecares en Alemania, algo que Jürgen, como patrocinador y aficionado a los sidecares, reconoció y apreció muy rápidamente.

¿Así que Jürgen Röder seguirá apoyándote?

Sí, seguirá apoyándonos en 2024. Cuando Jürgen me da su palabra, sé que puedo contar con él al cien por cien. Todavía estamos decidiendo con Jürgen si seguiremos compitiendo con la denominación "Junior Team". Aunque la denominación casi se ha convertido en nuestra marca.

Por último, describa la temporada en una frase.

Si tuviera que describir esta temporada en una frase, diría que ha sido instructiva e importante para nuestro desarrollo futuro.