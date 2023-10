Göttlich : "Jürgen Röder nous a beaucoup aidés".

L'équipe junior Bonovo Action, composée de Lennard Göttlich et des copilotes Lucas Krieg et Uwe Neubert, est devenue vice-championne de l'IDM Sidecar. Les Saxons ont pu compter sur le soutien du chef d'équipe Jürgen Röder.

La plus jeune équipe de l'IDM et du WM Sidecar, Lennard Göttlich et son copilote Lucas Krieg, était sur le point de disparaître après un crash dont ils n'étaient pas responsables à Schleiz. Mais l'expérimenté Uwe Neubert a remplacé Krieg, blessé, à la fin de la saison. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec Göttlich au sujet de la saison 2023 et de la suite des événements.

Salut Lennard, félicitations pour ton titre de vice-champion en IDM Sidecar. Décrivez en trois phrases maximum ce que vous ressentez lorsque vous passez en revue la saison écoulée ?

Eh bien, j'ai des sentiments plutôt mitigés. Bien sûr, le titre de vice-champion est un succès, mais quand il reste une chance théorique de remporter le titre jusqu'à la dernière épreuve, on peut encore espérer un petit miracle, si tu vois ce que je veux dire, même si l'écart de 23,5 points était trop important, il faut être réaliste. Malheureusement, des problèmes techniques nous ont privé à deux reprises d'une chance évidente de remporter l'IDM, ce qui me dérange évidemment beaucoup personnellement.

Tu as eu un nouveau copilote, Lucas Krieg, dans le bateau. Vous vous êtes bien entendus en tant que plus jeune équipe de l'IDM et du championnat du monde, où vous avez également pu marquer des points, n'est-ce pas ?

Oui, Lucas a fait un travail brillant et n'a pas commis la moindre erreur. Nous nous entendons bien humainement, aussi bien sur l'attelage qu'en dehors de la piste. Nous nous complétons très bien. En fait, toute l'"équipe #42" a été sensationnelle cette saison. Malheureusement, nous n'avons pas été récompensés.

Tu répartis probablement ta saison comme avant et après Schleiz. Comment cela s'est-il passé jusqu'à Schleiz et que s'est-il passé après ?

Oui, tu as tout à fait raison. Nous avons eu un très bon parcours, avec des podiums à la chaîne. Malheureusement, après Schleiz, ce "fil rouge" s'est un peu perdu et j'ai eu des difficultés tant sur le plan humain de mon côté que sur le plan technique, le sidecar nous a un peu laissés tomber pour le sprint final de la saison à Assen et Oschersleben.

La course d'Assen a été décisive, n'est-ce pas ?

Oui, nous n'avons pas perdu la chance de remporter le titre IDM à Schleiz, mais à cause de l'échec à Assen. Nous avons perdu 25 points à cause d'un problème technique à trois tours de la fin. J'espère que l'année prochaine, il y aura à nouveau une course pour nous à Schleiz, car même si le circuit ne fait pas partie de mes favoris, nous avons encore un compte à régler sous la forme de 25 points. De plus, nous avons offert un beau spectacle à Schleiz, même si beaucoup se moquaient avant de n'avoir que sept équipes.

Quand Uwe Neubert t'a rejoint, est-ce que cela a été difficile ou est-ce que tout s'est tout de suite passé comme sur des roulettes ?

Uwe et moi avons passé deux années plus ou moins fructueuses ensemble, nous avons donc rapidement trouvé nos marques. Nous avons toutefois dû modifier quelque peu les réglages afin de retrouver un équilibre parfait dans la voiture. Le fait qu'il ait fait si mauvais en Autriche a rendu les choses très difficiles. Mais à partir d'Assen, tout s'est à nouveau déroulé aussi bien que d'habitude.

Quel soutien as-tu reçu de ton entourage après Schleiz ?

Eh bien, tout d'abord, nous étions tous heureux que Lucas se soit rapidement rétabli, compte tenu des circonstances. J'étais également très soulagée de pouvoir le ramener de l'hôpital le jeudi suivant Schleiz. J'ai passé les jours qui ont suivi Schleiz chez mon mécanicien et ami de longue date de notre famille, Hubert Eck, afin de pouvoir être rapidement auprès de Lucas à l'hôpital de Hof chaque jour.

Tu n'étais certes pas blessé physiquement, mais ton âme avait probablement souffert.

Pour être honnête, j'étais dévastée, mais tout le monde dans mon entourage s'est efforcé de faire en sorte que je ne jette pas l'éponge. Pendant un certain temps, j'y ai sérieusement réfléchi, tout cela était assez difficile. Le temps passé avec Lucas à l'hôpital m'a aussi aidé. J'ai parlé de beaucoup de choses avec lui, cela nous a donné d'autres idées.

N'étiez-vous pas en colère contre les décisions de la direction de course ?

Bien sûr, tout le monde était en colère, à juste titre selon moi, mais à la fin, nous devons tous bien travailler ensemble. J'ai aussi parlé avec de nombreux responsables, je leur ai expliqué mon point de vue, et il n'y a pas de malaise.

Vous avez également participé au championnat du monde. Quel sentiment cela t'a-t-il procuré ? Les différences de performances avec les équipes de pointe étaient-elles perceptibles ?

C'était bien sûr très excitant de courir contre beaucoup de mes idoles d'enfance comme Päivärinta, Reeves et compagnie. Le fait que l'IDM ne soit plus qu'un classement au sein du championnat du monde nous a permis de nous faire une idée claire de tout ce qui se passe au sein du championnat. Bien sûr, les top teams sont encore à deux secondes, mais l'année dernière à la même époque, ils étaient encore à cinq ou six secondes. C'est donc une belle évolution de notre part, ce qui est presque un plus grand succès pour moi personnellement que le bon classement en IDM.

Qu'est-ce qui fait la différence avec eux ?

Une différence essentielle est que nous utilisons des moteurs standard. Cela signifie que les moteurs sont montés tels qu'ils sortent de la boîte et qu'ils démarrent immédiatement, sans banc d'essai ni rien d'autre. Chez nous, il n'y a pas de réglage fin. De plus, nous n'utilisons pas d'essence de course et nous n'avons pas de jantes en magnésium. En BSB, nous ne serions donc pas comptés dans la catégorie WM, mais dans la catégorie Cup, bien que nous soyons une équipe WM. C'est une question d'argent.

Comment se déroulera la prochaine saison ? Quels sont tes projets et ceux de ton équipe ?

Nous resterons dans le paddock du championnat du monde, c'est certain. Car Normann Broy et son équipe, ainsi que la Motor-Presse en tant que promoteur, font du bon travail et le championnat du monde de sidecar va de l'avant. Et nous sommes heureux d'en faire partie. La question est toutefois de savoir si nous pourrons courir toute la saison de championnat du monde ou si nous nous concentrerons à nouveau sur les courses avec classement IDM. Cela doit encore être discuté avec l'équipe et les sponsors. Encore une fois, tout est une question d'argent. En tant que pilote, je serais bien sûr favorable à l'intégralité du championnat du monde. Je pense qu'on y verra plus clair dans quelques semaines.

Est-ce que vous continuez à travailler sous le nom de Bonovo Action Juniorteam et comment Jürgen Röder vous a-t-il soutenu jusqu'à présent ?

Jürgen Röder nous a beaucoup aidés. Depuis ma reconversion en 2021, il est un élément essentiel de notre formidable développement. Sans lui, tout cela n'aurait pas été possible, y compris sur le plan financier. C'est formidable d'être soutenu par cette équipe. Car investir en nous, c'est aussi investir dans l'avenir du side-car en Allemagne, ce que Jürgen, en tant que sponsor et fan de side-car, a très vite compris et apprécié.

Jürgen Röder va donc continuer à vous soutenir ?

Oui, il continuera à nous soutenir en 2024. Si Jürgen me donne sa parole, je sais que je peux compter sur lui à 100 %. Nous déciderons encore avec Jürgen si nous continuerons à prendre le départ avec la mention "Junior Team". Bien que cette mention soit déjà presque devenue notre marque de fabrique.

Pour finir, pourquoi ne pas décrire la saison en une phrase ?

Si je devais décrire cette saison en une phrase, je dirais qu'elle a été instructive et importante pour notre développement futur.