Göttlich: "Jürgen Röder ci ha dato un grande sostegno".

Il più giovane team dell'IDM e del Campionato del Mondo Sidecar, Lennard Göttlich e il copilota Lucas Krieg, erano sull'orlo del ritiro dopo l'incidente di Schleiz, non imputabile a loro. Ma l'esperto Uwe Neubert ha sostituito l'infortunato Krieg alla fine della stagione. SPEEDWEEK.com ha parlato con Göttlich della stagione 2023 e del futuro.

Ciao Lennard, congratulazioni per il tuo secondo posto nell'IDM Sidecar. Puoi descrivere in tre frasi al massimo come ti senti quando guardi alla stagione passata?

Beh, ho sentimenti contrastanti. Certamente il vicecampionato è un successo, ma se fino all'ultimo evento c'è ancora una possibilità teorica di vincere il titolo, si può ancora sperare in un piccolo miracolo, non so se mi spiego, anche se il divario di 23,5 punti era troppo grande, bisogna essere realisti. Purtroppo, a causa di problemi tecnici, ci è stata negata per due volte la possibilità di vincere l'IDM, il che ovviamente mi infastidisce personalmente.

Lei ha avuto un nuovo copilota, Lucas Krieg. Vi siete trovati bene come squadra più giovane nell'IDM e nel Campionato del Mondo, dove siete riusciti a raccogliere punti, giusto?

Sì, Lucas ha fatto un ottimo lavoro e non ha commesso alcun errore. Siamo in sintonia come squadra, sia in pista che fuori. Ci completiamo molto bene a vicenda. In realtà, l'intero "Team #42" è stato straordinariamente bravo in questa stagione. Purtroppo non siamo riusciti a premiarci per questo.

Probabilmente avete diviso la vostra stagione, o meglio le vostre stagioni, in prima e dopo Schleiz. Come è andata fino a Schleiz e cosa è successo dopo?

Sì, hai sicuramente ragione. Abbiamo avuto un periodo molto buono, con podi in continuazione. Purtroppo, dopo Schleiz questo "filo rosso" si è un po' perso, e sia umanamente da parte mia ho avuto delle difficoltà, sia tecnicamente, il sidecar ci ha un po' deluso per il finale di stagione ad Assen e Oschersleben.

La gara di Assen è stata decisiva, vero?

Sì, non abbiamo perso la possibilità di vincere il titolo IDM a Schleiz, ma a causa del ritiro ad Assen. Abbiamo perso 25 punti a causa di un difetto tecnico a tre giri dalla fine. Spero che l'anno prossimo ci sia un'altra gara a Schleiz, perché anche se la pista non è una delle mie preferite, abbiamo ancora un conto da saldare sotto forma di 25 punti. Inoltre, abbiamo dato un grande spettacolo a Schleiz, anche se prima molti ci prendevano in giro perché avevamo solo sette squadre.

Quando Uwe Neubert si è unito a voi, è stato difficile o è andato tutto liscio come l'olio?

Uwe e io abbiamo avuto due anni più o meno di successo insieme, quindi ci siamo trovati subito bene. Tuttavia, abbiamo dovuto apportare alcune modifiche all'assetto per ripristinare il perfetto equilibrio della vettura. Il fatto che il tempo in Austria fosse così brutto ha reso tutto molto difficile. Ma da Assen in poi le cose sono andate bene come al solito.

Che sostegno ha ricevuto dall'ambiente dopo Schleiz?

Innanzitutto siamo stati tutti contenti che Lucas si sia ripreso in fretta, considerate le circostanze. Sono stato anche molto sollevato quando ho potuto portarlo a casa dall'ospedale il giovedì dopo Schleiz. Ho trascorso i giorni successivi a Schleiz con il mio meccanico e amico di lunga data della nostra famiglia, Hubert Eck, in modo da poter essere con Lucas in ospedale a Hof rapidamente ogni giorno.

Fisicamente eri illeso, ma probabilmente la tua anima aveva sofferto.

Ad essere sincera, ero distrutta, ma tutti intorno a me cercavano di non gettare la spugna. Per un po' ci ho pensato seriamente, era tutto molto difficile. Ma anche il tempo trascorso con Lucas in ospedale mi ha aiutato. Ho parlato di molte cose con lui e ci sono venute in mente altre idee.

Non era arrabbiato per le decisioni dei direttori di gara?

Ovviamente tutti erano arrabbiati, a mio parere giustamente, ma alla fine dobbiamo lavorare tutti insieme. Ho parlato anche con molti responsabili, ho spiegato loro il mio punto di vista e non corre buon sangue.

Lei ha partecipato anche alla Coppa del Mondo. Cosa ne pensa? Le differenze di prestazioni rispetto ai top team sono state evidenti?

Naturalmente è stato molto emozionante gareggiare contro molti dei miei idoli d'infanzia come Päivärinta, Reeves e altri. Poiché l'IDM è solo una classifica all'interno del WRC, abbiamo potuto avere un quadro chiaro di tutto ciò che accade nel WRC. Naturalmente i top team sono ancora a due secondi di distanza, ma l'anno scorso in questo periodo erano ancora cinque o sei secondi. Quindi è un grande sviluppo da parte nostra, che per me è quasi un successo più grande del buon piazzamento nell'IDM.

Cosa fa la differenza per loro?

Una differenza sostanziale è che noi utilizziamo motori standard. Ciò significa che i motori vengono installati così come escono dalla scatola e vengono guidati subito senza banco di prova e così via. Non facciamo alcuna messa a punto. Inoltre, non usiamo carburante da corsa e non abbiamo cerchi in magnesio. Quindi nel BSB non saremmo considerati nella classe del Campionato del Mondo, ma in quella della Coppa, anche se siamo una squadra del Campionato del Mondo. È una questione di soldi.

Cosa succederà nella prossima stagione? Quali piani avete lei e il suo team?

Resteremo nel paddock del WRC, questo è chiaro. Normann Broy e il suo team, così come Motor-Presse come promotori, stanno facendo un buon lavoro e il campionato mondiale sidecar sta andando avanti. E noi siamo felici di farne parte. La domanda è tuttavia se saremo in grado di correre l'intera stagione del Campionato del Mondo o se ci concentreremo nuovamente sulle gare con classifica IDM. Questo aspetto deve ancora essere discusso con la squadra e gli sponsor. Ancora una volta, è una questione di soldi. Come pilota, sarei ovviamente favorevole al WRC completo. Credo che tra qualche settimana ci sarà più chiarezza.

Continuerete a operare con il nome di Bonovo Action Juniorteam e come vi ha sostenuto Jürgen Röder finora?

Jürgen Röder ci ha dato un grande supporto. Dal mio passaggio nel 2021, è stato una parte essenziale del nostro grande sviluppo. Senza di lui, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile dal punto di vista finanziario. È bello essere sostenuti da questa squadra. Perché un investimento in noi è anche un investimento nel futuro delle corse di sidecar in Germania, cosa che Jürgen, come sponsor e appassionato di sidecar, ha riconosciuto e apprezzato molto rapidamente.

Quindi Jürgen Röder continuerà a sostenervi?

Sì, continuerà a sostenerci anche nel 2024. Quando Jürgen mi dà la sua parola, so che posso contarci al 100%. Insieme a Jürgen stiamo ancora decidendo se continuare a gareggiare con la denominazione "Junior Team". Anche se questa denominazione è quasi diventata il nostro marchio di fabbrica.

Infine, descriva la stagione in una frase.

Se dovessi descrivere questa stagione in una frase, direi che è stata istruttiva e importante per il nostro ulteriore sviluppo.