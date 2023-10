Göttlich: "Jürgen Röder deu-nos um grande apoio".

A Bonovo Action Junior Team, com Lennard Göttlich e os co-pilotos Lucas Krieg e Uwe Neubert, sagrou-se vice-campeã no IDM Sidecar. Os saxões puderam contar com o apoio do chefe de equipa Jürgen Röder.

A equipa mais jovem da IDM e do Campeonato do Mundo de Sidecar, Lennard Göttlich e o copiloto Lucas Krieg, estiveram à beira da reforma após o acidente em Schleiz, que não foi culpa deles. Mas o experiente Uwe Neubert substituiu o lesionado Krieg no final da época. A SPEEDWEEK.com falou com Göttlich sobre a época de 2023 e o que se segue.

Olá Lennard, parabéns pelo teu título de vice-campeão no IDM Sidecar. Podes descrever em três frases, no máximo, como te sentes quando olhas para a época passada?

Bem, tenho sentimentos mistos. Claro que o vice-campeonato é um sucesso, mas se ainda há uma hipótese teórica de ganhar o título até à última prova, ainda há esperança de um pequeno milagre, se é que me entendem, mesmo que a diferença de 23,5 pontos fosse demasiado grande, temos de ser realistas. Infelizmente, devido a problemas técnicos, foi-nos negada por duas vezes uma oportunidade clara de vencer o IDM, o que, naturalmente, me incomoda pessoalmente.

O Lucas Krieg era um novo copiloto. Deram-se bem um com o outro como a equipa mais jovem no IDM e no Campeonato do Mundo, onde conseguiram acumular pontos, certo?

Sim, o Lucas fez um trabalho brilhante e não cometeu um único erro. Somos uma equipa que se adapta bem, tanto dentro como fora da pista. Complementamo-nos muito bem. Na verdade, toda a "Equipa #42" tem sido sensacionalmente boa esta época. Infelizmente, não nos conseguimos recompensar por isso.

Provavelmente divide a sua época, ou melhor, a sua época, em antes e depois de Schleiz. Como é que correu até Schleiz e o que aconteceu depois?

Sim, tem toda a razão. Tivemos uma época muito boa, com pódios a toda a hora. Infelizmente, depois de Schleiz, este "fio vermelho" perdeu-se um pouco e, tanto do meu ponto de vista humano, tive dificuldades, como do ponto de vista técnico, o sidecar deixou-nos um pouco ficar mal no final da época, em Assen e Oschersleben.

A corrida de Assen foi decisiva, não foi?

Sim, não perdemos a oportunidade de conquistar o título IDM em Schleiz, mas sim por causa do abandono em Assen. Perdemos 25 pontos devido a uma falha técnica a três voltas do fim. Espero que no próximo ano haja outra corrida para nós em Schleiz, porque apesar de a pista não ser uma das minhas favoritas, ainda temos contas a ajustar sob a forma de 25 pontos. Além disso, demos um grande espetáculo em Schleiz, apesar de muitas pessoas terem gozado connosco por termos apenas sete equipas.

Quando Uwe Neubert se juntou a vós, foi difícil ou correu tudo bem?

O Uwe e eu tivemos dois anos mais ou menos bem sucedidos juntos, por isso encontrámos rapidamente o nosso caminho. No entanto, tivemos de fazer algumas alterações no set-up para restabelecer o equilíbrio perfeito do carro. O facto de o tempo na Áustria ter sido tão mau tornou tudo muito difícil. Mas, a partir de Assen, as coisas correram tão bem como de costume.

Que apoio recebeu do seu ambiente depois de Schleiz?

Bem, em primeiro lugar, ficámos todos contentes pelo facto de o Lucas ter melhorado rapidamente, tendo em conta as circunstâncias. Também fiquei muito aliviada quando pude levá-lo para casa do hospital na quinta-feira depois de Schleiz. Passei os dias depois de Schleiz com o meu mecânico e amigo de longa data da nossa família, Hubert Eck, para poder estar com o Lucas no hospital em Hof rapidamente todos os dias.

Estavas fisicamente ileso, mas provavelmente a tua alma tinha sofrido.

Para ser sincero, fiquei de rastos, mas todos à minha volta se esforçaram por não atirar a toalha ao chão. Durante algum tempo, pensei seriamente nisso, foi tudo muito difícil. Mas o tempo que passei com o Lucas no hospital também ajudou. Falei com ele sobre muitas coisas e tivemos outras ideias.

Não ficou zangado com as decisões dos directores da corrida?

Claro que toda a gente ficou chateada, e com razão, na minha opinião, mas no final temos de trabalhar bem em conjunto. Também falei com muitos responsáveis, expliquei-lhes o meu ponto de vista e não há ressentimentos.

Também participou no Campeonato do Mundo. Como é que se sentiu em relação a isso? As diferenças de desempenho em relação às equipas de topo foram notórias?

Claro que foi muito emocionante correr contra muitos dos meus ídolos de infância, como Päivärinta, Reeves e companhia. Como a IDM é apenas uma classificação dentro do WRC, conseguimos ter uma visão clara de tudo o que acontece no WRC. É claro que as equipas de topo ainda estão a dois segundos de distância, mas no ano passado, por esta altura, ainda eram cinco ou seis segundos. Portanto, é uma grande evolução da nossa parte, que é quase um sucesso maior para mim pessoalmente do que a boa colocação no IDM.

O que é que faz a diferença para eles?

Uma das principais diferenças é o facto de utilizarmos motores de série. Isto significa que os motores são instalados tal como saem da caixa e são conduzidos de imediato, sem banco de ensaio, etc. Não fazemos qualquer afinação. Também não utilizamos combustível de competição e não temos jantes de magnésio. Assim, no BSB não seríamos contabilizados na classe do Campeonato do Mundo, mas sim na classe da Taça, apesar de sermos uma equipa do Campeonato do Mundo. É tudo uma questão de dinheiro.

O que vai acontecer na próxima época? Quais são os seus planos e os da sua equipa?

Vamos continuar no paddock do WRC, isso é claro. Normann Broy e a sua equipa, bem como a Motor-Presse como promotores, estão a fazer um bom trabalho e o campeonato do mundo de sidecar está a avançar. E nós estamos felizes por fazer parte disso. A questão é, no entanto, se vamos poder correr toda a época do Campeonato do Mundo ou se nos vamos concentrar novamente nas rondas com classificação IDM. Isso ainda tem de ser discutido com a equipa e os patrocinadores. Mais uma vez, é tudo uma questão de dinheiro. Como piloto, sou obviamente a favor do WRC completo. Penso que dentro de algumas semanas haverá mais clareza.

Vai continuar a operar com o nome Bonovo Action Juniorteam e como é que Jürgen Röder o tem apoiado até agora?

Jürgen Röder tem-nos dado um grande apoio. Desde a minha mudança em 2021, ele tem sido uma parte essencial do nosso grande desenvolvimento. Sem ele, nada disto teria sido possível do ponto de vista financeiro. É ótimo ser apoiado por esta equipa. Porque um investimento em nós é também um investimento no futuro das corridas de sidecar na Alemanha, algo que Jürgen, como patrocinador e fã de sidecar, reconheceu e apreciou muito rapidamente.

Então, Jürgen Röder vai continuar a apoiar-vos?

Sim, ele vai continuar a apoiar-nos em 2024. Quando o Jürgen me dá a sua palavra, sei que posso contar com ela a 100 por cento. Ainda estamos a decidir em conjunto com o Jürgen se vamos continuar a competir com a designação "Junior Team". Embora esta designação se tenha tornado quase a nossa imagem de marca.

Por fim, descreva a época numa frase.

Se tivesse de descrever esta época numa frase, diria que foi instrutiva e importante para o nosso desenvolvimento futuro.