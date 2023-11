Josef Sattler en tête avec Werkstetter/Schmidt

Cette année, Josef Sattler était en bonne voie pour remporter son troisième titre consécutif en IDM side-car. Mais lors de la deuxième course à Schleiz, il a été victime d'une fuite d'huile. Lors du redoutable accident dans le Seng, lui et son copilote Luca Schmidt s'en sont certes sortis avec des blessures relativement légères, mais l'attelage a subi un dommage total, ce qui a en même temps signifié la fin prématurée de la carrière de l'homme de 58 ans.

Au lieu de se lamenter sur son sort, ce grand sportif de Triftern, près de Pfarrkirchen, a consacré toute son énergie à la promotion des jeunes talents, qu'il avait déjà commencée l'année dernière. Sattler souhaite amener lentement son compatriote bavarois Patrick Werkstetter en tant que pilote et Luca Schmidt en tant que passager vers le sommet de l'IDM side-car. "Tous deux ont le talent pour tenir tête aux as britanniques du side-car dans un avenir proche et peut-être même pour les remplacer en tête".

Ce projet fait l'objet d'un travail conséquent depuis un certain temps. Au début de l'année, Werkstetter a grimpé dans le side-car en tant que copilote de Markus Venus lors du Sidecar Trophy. Après la manifestation sur le Red Bull Ring, le jeune homme de 19 ans est passé à l'étape suivante et, dès sa première intervention en tant que pilote, il a pu donner un exemple durable de son grand talent. À l'occasion du Sidecar Festival d'Oschersleben, il a décroché la deuxième et la première place dans la catégorie 600 avec Luca Schmidt à ses côtés.

Avant la longue pause hivernale, Werkstetter/Schmidt se sont récemment rendus sur le Pannonia Ring pour un dernier test. "Patrick peut devenir un très grand pilote de side-car", déclare Sattler en évoquant le potentiel qu'il pense avoir décelé chez Werkstetter. "Il sait parfaitement mettre en œuvre mes conseils et s'améliorer de manière conséquente. De plus, il a des sensations incroyables sous la pluie. Il lui manque simplement les kilomètres, mais avec Luca, il a l'un des meilleurs copilotes qui peut l'aider extrêmement".

"Patrick a roulé avec un de mes anciens attelages, qui était encore adapté à mes besoins. Mais il est beaucoup plus léger que moi, ce qui signifie que nous devons modifier la répartition du poids et les réglages. Un nouveau carénage est nécessaire et le side-car doit être plus léger afin que nous puissions répartir le poids supplémentaire de manière optimale. Pour cela, nous allons monter deux éléments de suspension complètement différents pour les conditions sèches et humides. Au printemps, les choses sérieuses commenceront".

Deux facteurs détermineront en fin de compte la rapidité avec laquelle il sera possible de rejoindre l'élite internationale. "D'une part, j'espère que Luca pourra être conservé en tant que copilote. Il est une garantie de succès et d'autre part, j'espère que nous pourrons convaincre Jürgen Röder de notre concept et qu'il restera à bord en tant que sponsor. Sans lui et Bonovo action, mes succès n'auraient pas été possibles. On sait qu'il a un grand cœur pour le side-car et qu'il s'est également investi dans la promotion des jeunes".