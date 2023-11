Josef Sattler in testa con Werkstetter/Schmidt

Josef Sattler era sulla buona strada per conquistare il suo terzo titolo IDM Sidecar consecutivo quest'anno. Ma nella seconda gara a Schleiz è rimasto vittima di una chiazza d'olio. Sebbene lui e il suo copilota Luca Schmidt siano scampati al terrificante incidente nella Seng con ferite relativamente lievi, la squadra è stata distrutta, il che ha segnato la fine prematura della carriera del 58enne.

Invece di soffermarsi a lungo sul suo destino, il cavallo di battaglia del motorsport di Triftern, vicino a Pfarrkirchen, ha convogliato tutte le sue energie nella promozione di giovani talenti, iniziata già l'anno scorso. Sattler vuole introdurre lentamente il suo connazionale bavarese Patrick Werkstetter come pilota e Luca Schmidt come passeggero ai vertici del sidecar IDM. "Entrambi hanno il talento per rivaleggiare con gli assi britannici del sidecar nel prossimo futuro e forse anche per superarli al vertice".

Il lavoro su questo progetto è in corso da tempo. All'inizio dell'anno, Werkstetter è salito sul sidecar come copilota di Markus Venus nel Sidecar Trophy. Dopo l'evento al Red Bull Ring, il cambio è stato effettuato e il 19enne ha potuto dare una dimostrazione duratura del suo grande talento alla sua prima uscita come pilota. Al Sidecar Festival di Oschersleben, ha conquistato il secondo e il primo posto nella classe 600cc con Luca Schmidt al suo fianco.

Prima della lunga pausa invernale, Werkstetter/Schmidt si sono recati di recente al Pannonia Ring per un ultimo test. "Patrick potrebbe diventare un nome davvero importante nelle gare di sidecar", afferma Sattler, riferendosi al potenziale che crede di riconoscere in Werkstetter. "È eccellente nell'applicare immediatamente i miei suggerimenti e nel migliorare costantemente. Ha anche un feeling incredibile con la pioggia. Gli mancano solo i chilometri, ma con Luca ha uno dei migliori copiloti che può aiutarlo molto".

"Patrick guidava un mio vecchio team, che era ancora adattato alle mie esigenze. Ma lui è molto più leggero di me, il che significa che dobbiamo apportare alcune modifiche alla distribuzione dei pesi e all'assetto. Abbiamo bisogno di una nuova carenatura e il sidecar deve essere più leggero per poter distribuire il peso extra in modo ottimale. Inoltre, installeremo due elementi di sospensione completamente diversi per l'asciutto e il bagnato. Poi partiremo davvero in primavera".

In definitiva, saranno due i fattori che determineranno la rapidità con cui la squadra riuscirà a raggiungere i leader internazionali. "Da un lato, spero che Luca possa essere mantenuto come copilota. È una garanzia di successo e, dall'altro, spero che riusciremo a convincere Jürgen Röder del nostro concetto e che rimanga a bordo come sponsor. Senza di lui e senza l'azione di Bonovo, i miei successi non sarebbero stati possibili. Come sapete, ha un grande cuore per le gare di sidecar ed è anche impegnato nella promozione di giovani talenti."