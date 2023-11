Josef Sattler na liderança com Werkstetter/Schmidt

A sua própria carreira terminou prematuramente devido a um acidente sem culpa própria, mas em vez de ficar a pensar no destino, o campeão alemão de sidecar Josef Sattler vai concentrar-se na promoção de jovens talentos no futuro.

Josef Sattler estava no bom caminho para o seu terceiro título consecutivo de IDM Sidecar este ano. Mas na segunda corrida em Schleiz, foi vítima de uma mancha de óleo. Embora ele e o seu copiloto Luca Schmidt tenham escapado ao terrível acidente no Seng com ferimentos relativamente ligeiros, a equipa ficou destruída, o que também assinalou o fim prematuro da carreira do piloto de 58 anos.

Em vez de ficar a pensar no seu destino durante muito tempo, o cavalo de batalha do desporto automóvel de Triftern, perto de Pfarrkirchen, canalizou toda a sua energia para a promoção de jovens talentos, o que já tinha começado no ano passado. Sattler quer introduzir lentamente o seu compatriota bávaro Patrick Werkstetter como piloto e Luca Schmidt como passageiro no topo do sidecar IDM. "Ambos têm o talento para rivalizar com os ases britânicos dos sidecars num futuro próximo e talvez até ultrapassá-los no topo."

O trabalho neste projeto já está em curso há algum tempo. No início do ano, Werkstetter entrou no sidecar como copiloto de Markus Venus no Sidecar Trophy. Após o evento no Red Bull Ring, a mudança foi efectuada e o jovem de 19 anos conseguiu demonstrar de forma duradoura o seu grande talento na sua primeira saída como piloto. No Sidecar Festival em Oschersleben, ficou em segundo e primeiro lugar na classe de 600cc com Luca Schmidt ao seu lado.

Antes da longa pausa de inverno, a dupla Werkstetter/Schmidt deslocou-se recentemente ao Pannonia Ring para um último teste. "Patrick pode tornar-se um grande nome nas corridas de sidecar", diz Sattler, referindo-se ao potencial que acredita reconhecer em Werkstetter. "Ele é excelente a implementar imediatamente as minhas dicas e a melhorar consistentemente. Ele também tem uma sensação incrível na chuva. Faltam-lhe simplesmente os quilómetros, mas tem no Luca um dos melhores co-pilotos que o pode ajudar muito."

"Patrick conduziu uma antiga equipa minha, que ainda estava adaptada às minhas necessidades. Mas ele é muito mais leve do que eu, o que significa que temos de fazer algumas alterações na distribuição do peso e na configuração. Precisamos de uma nova carenagem e o sidecar tem de ser mais leve para podermos distribuir o peso extra da melhor forma. Também vamos instalar dois elementos de suspensão completamente diferentes para condições de piso seco e molhado. Depois, vamos começar a trabalhar a sério na primavera".

Em última análise, dois factores determinarão a rapidez com que a equipa conseguirá alcançar os líderes internacionais. "Por um lado, espero que o Luca possa ser mantido como copiloto. Ele é uma garantia de sucesso e, por outro lado, espero que consigamos convencer Jürgen Röder do nosso conceito e que ele se mantenha como patrocinador. Sem ele e a ação da Bonovo, os meus êxitos não teriam sido possíveis. Como sabem, ele tem um grande coração para as corridas de sidecar e também está envolvido na promoção de jovens talentos."