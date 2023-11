Markus Venus (41) : le prochain nouveau venu de l'IDM est sur les rangs

Le Sidecar Trophy est une série qui jouit d'une grande popularité auprès des équipes et des fans. Mais au lieu de servir de préparation à des objectifs plus élevés tels que l'IDM Sidecar ou le Championnat du monde de side-car, elle sert de terrain d'action à certains pilotes à l'automne de leur carrière de sportif motorisé, tandis que d'autres n'ont aucune ambition de passer dans les catégories supérieures, pour diverses raisons.

En l'état actuel des choses, Markus Venus 2024 sera l'une des rares exceptions. Bien que deux fois plus âgé que les jeunes espoirs allemands Lennard Göttlich ou Patrick Werkstetter, il pourrait créer l'une ou l'autre surprise la saison prochaine en tant que nouveau venu dans l'IDM Sidecar. Les initiés estiment que le champion d'Europe en side-car sur piste en herbe a également beaucoup de talent sur route.

Ses résultats dans le Sidecar Trophy confirment cette estimation. Au volant d'une voiture de course de 1000 cm3 mise à disposition par Robert Wirth, il est monté huit fois sur le podium en dix courses. Lors de la première course organisée dans le cadre du Sidecar Festival d'Oschersleben, il a même réussi à devancer le dominateur et vainqueur du classement général de cette catégorie, l'ancien pilote de championnat du monde et champion d'Allemagne Mike Roscher. Il a terminé la série à la deuxième place.

Comme son ancien passager Werkstetter, Venus a enchaîné les tours de piste le week-end dernier sur le Pannonia Ring, avant la longue pause hivernale. Il avait à ses côtés l'expérimenté Autrichien Manfred "Yeti" Wechselberger, avec qui il avait déjà roulé avec succès à Oschersleben.

Le Bavarois, dont le père Karl s'était hissé sur la troisième marche du podium en 1972 lors du GP d'Autriche en side-car avec son copilote Rainer Gundel, pourra à nouveau compter sur le soutien de Robert Wirth en 2024. Venus devrait utiliser la Yamaha LCR avec laquelle le couple austro-tchèque Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek a pris la troisième place du classement général du championnat allemand cette saison.