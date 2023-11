Markus Venus (41): O próximo novato da IDM no horizonte

O bávaro Markus Venus, de 41 anos, vai aventurar-se no IDM Sidecar no próximo ano. O campeão europeu de sidecar em pista de relva é também reconhecido pelos especialistas em desportos motorizados como tendo muito talento na estrada.

O Troféu Sidecar é uma série que goza de grande popularidade entre as equipas e os fãs. No entanto, em vez de servir de preparação para objectivos mais elevados, como o IDM Sidecar ou o Campeonato do Mundo de Sidecar, alguns pilotos utilizam-no como um campo de atividade no outono das suas carreiras nos desportos motorizados, enquanto outros não têm qualquer ambição de subir para as categorias superiores por uma série de razões.

Do ponto de vista atual, Markus Venus será uma das poucas excepções em 2024. Apesar de ter o dobro da idade dos jovens talentos alemães Lennard Göttlich ou Patrick Werkstetter, poderá causar uma ou duas surpresas como recém-chegado ao IDM Sidecar na próxima época. Os especialistas reconhecem que o campeão europeu da classe sidecar na pista de relva também tem muito talento na estrada.

Os seus resultados no Troféu Sidecar confirmam esta avaliação. Com uma equipa de 1000cc fornecida por Robert Wirth, subiu ao pódio oito vezes em dez corridas e, na primeira corrida do Festival Sidecar em Oschersleben, conseguiu mesmo ultrapassar o dominador e vencedor geral desta categoria, o antigo piloto do campeonato do mundo e campeão alemão Mike Roscher. Terminou a série em segundo lugar.

Tal como o seu antigo passageiro Werkstetter, Venus esteve ocupado a fazer voltas no Pannonia Ring no último fim de semana antes da longa pausa de inverno. Ao seu lado estava o experiente austríaco Manfred "Yeti" Wechselberger, com quem já tinha corrido com sucesso em Oschersleben.

O bávaro, cujo pai Karl terminou em terceiro lugar no pódio na corrida de sidecar no GP da Áustria de 1972 com o copiloto Rainer Gundel, pode contar novamente com o apoio de Robert Wirth em 2024. Venus vai utilizar a LCR Yamaha, com a qual a dupla austríaco-tcheca Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek terminou em terceiro lugar na classificação geral do campeonato alemão esta época.