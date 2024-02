Markus Venus roulera désormais avec Ondrej Sedlacek

Markus Venus a été sept fois champion d'Allemagne d'attelage sur piste. Avec son copilote Markus Eibl, cet habitant de Pfarrkirchen âgé de 41 ans a également remporté le titre de champion d'Europe sur piste en herbe en 2022.

En outre, Venus s'est tourné vers l'attelage de route en 2023. Avec un attelage de course de 1000 places, mis à disposition par Robert Werth de Birstein en Hesse, Markus Venus et son copilote Patrick Werkstetter (20 ans) sont montés huit fois sur le podium de l'International Sidecar Trophy. Ils ont fini à la deuxième place.

Pour la saison à venir, Venus caresse l'espoir de participer à l'IDM Sidecar, même s'il n'est pas encore certain que la catégorie des side-cars, qui a été de plus en plus réduite au cours des dernières années, soit à nouveau autorisée à participer. Le promoteur de l'IDM, Motor Presse Stuttgart, est tributaire de chaque euro pour couvrir ses frais. Il est possible que les tricycles soient remplacés par une classe de coupe plus aisée.

Markus Venus devra en tout cas s'habituer à un autre side-car et à un nouveau copilote. Venus : "Mon copilote sera le Tchèque Ondrej Sedlacek, qui a récemment participé au championnat du monde avec l'Autrichien Peter Kimeswenger. Nous reprenons leur LCR Yamaha 600, qui reste la propriété d'Uwe Schuster de Königswartha. Robert Werth récupère son side-car 1000, mais reste à mes côtés en tant que sponsor".

Pour Markus Venus, il s'agira maintenant surtout de s'habituer aux particularités du side-car de 600 cm3, qui présente un comportement différent dans les virages par rapport à la variante de 1000 cm3. Et puis, bien sûr, il faut aussi que le pilote et le copilote s'habituent l'un à l'autre sur la piste. Pour ce faire, il est prévu de s'entraîner longuement sur le circuit du Val de Vienne, en France, au cours de la semaine du 18 mars.

Si les tests en France se déroulent bien, le nouveau couple germano-tchèque pourrait à l'avenir participer à l'IDM Sidecar, s'il a lieu, et éventuellement au championnat du monde de Sidecar. Pour ce faire, ils souhaitent également participer à des courses de l'International Sidecar Trophy.