Markus Venus vuole correre con Ondrej Sedlacek in futuro

Markus Venus è sette volte campione tedesco di guida su pista. Con il suo copilota Markus Eibl, il 41enne di Pfarrkirchen ha vinto anche il titolo europeo su pista nel 2022.

Venus è passato anche alla guida su strada nel 2023. Con una squadra da corsa da 1000cc fornita da Robert Werth di Birstein in Assia, Markus Venus e il copilota Patrick Werkstetter (20) sono saliti sul podio otto volte nell'International Sidecar Trophy. Alla fine, si sono classificati al 2° posto.

Per la prossima stagione, Venus sta flirtando con l'IDM Sidecar, anche se non è ancora certo se la classe dei sidecar, che negli ultimi anni si è sempre più assottigliata, sarà autorizzata a partecipare nuovamente. Il promotore dell'IDM, Motor Presse Stuttgart, dipende da ogni euro in termini di costi. È possibile che al posto delle tre ruote corra una classe Cup più forte dal punto di vista finanziario.

In ogni caso, Markus Venus dovrà prima abituarsi a un sidecar diverso e a un nuovo copilota. Venus: "Il mio copilota sarà il ceco Ondrej Sedlacek, che l'ultima volta ha corso con l'austriaco Peter Kimeswenger nel Campionato del Mondo. Prenderemo in consegna la loro Yamaha 600 LCR, che rimarrà in possesso di Uwe Schuster di Königswartha. Robert Werth riavrà il suo sidecar da 1000cc, ma resterà al mio fianco come sponsor".

Per Markus Venus, la cosa più importante ora sarà abituarsi alle peculiarità del sidecar da 600 cc, che ha un comportamento in curva diverso dalla versione da 1000 cc. E poi, naturalmente, c'è anche la necessità che pilota e passeggero si abituino l'uno all'altro in pista. A tal fine, nella settimana che inizia il 18 marzo, si svolgeranno allenamenti approfonditi presso il Circuit du Val de Vienne in Francia.

Se i test in Francia andranno bene, la nuova coppia ceco-tedesca potrebbe gareggiare in futuro nell'IDM Sidecar, se si svolgerà, ed eventualmente anche nel Campionato del Mondo Sidecar. Inoltre, i due vogliono partecipare alle gare dell'International Sidecar Trophy.