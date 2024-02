Markus Venus vai andar com Ondrej Sedlacek no futuro

Markus Venus vai correr no IDM Sidecar na próxima época com o copiloto Ondrej Sedlacek, caso se confirme o plano provisório do diretor da série, Normann Broy. Há também planos para competir no Campeonato do Mundo.

Markus Venus é sete vezes campeão alemão de condução em pista. Com o seu copiloto Markus Eibl, o jovem de 41 anos de Pfarrkirchen também ganhou o título europeu na pista de relva em 2022.

Em 2023, Venus passou também a conduzir em estrada. Com uma equipa de corrida de 1000cc fornecida por Robert Werth de Birstein em Hesse, Markus Venus e o copiloto Patrick Werkstetter (20) terminaram no pódio oito vezes no International Sidecar Trophy. No final, terminaram em 2º lugar.

Para a próxima temporada, Venus está a flertar com o IDM Sidecar, embora ainda não seja certo se a classe sidecar, que tem sido cada vez mais reduzida nos últimos anos, será autorizada a participar novamente. O promotor do IDM, a Motor Presse Stuttgart, está dependente de cada euro em termos de custos. É possível que, em vez dos triciclos, corra uma classe Cup mais forte do ponto de vista financeiro.

Em todo o caso, Markus Venus terá primeiro de se habituar a um sidecar diferente e a um novo copiloto. Venus: "O meu copiloto será o checo Ondrej Sedlacek, que andou pela última vez com o austríaco Peter Kimeswenger no Campeonato do Mundo. Vamos assumir a sua LCR Yamaha 600, que continuará na posse de Uwe Schuster, de Königswartha. Robert Werth vai recuperar o seu sidecar de 1000cc, mas vai continuar ao meu lado como patrocinador."

Para Markus Venus, o mais importante agora será habituar-se às peculiaridades do sidecar de 600cc, que tem um comportamento em curva diferente da versão de 1000cc. E depois, claro, há também a necessidade de o piloto e o passageiro se habituarem um ao outro na pista. Para tal, serão realizados treinos extensivos no Circuit du Val de Vienne, em França, na semana que começa a 18 de março.

Se os testes em França correrem bem, a nova dupla germano-tcheca poderá competir no futuro no IDM Sidecar, se este se realizar, e possivelmente também no Campeonato do Mundo de Sidecar. Pretendem também participar em corridas do Troféu Sidecar Internacional.