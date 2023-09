IDM Hockenheim : le champion SSP 300 continue de gagner

Dans le dernier tour, Inigo Iglesias, qui était déjà assuré d'être champion, a fermé les portes partout et a remporté la première course du week-end de la finale. Le pilote KTM Schneider a pris la deuxième place. Premier podium pour Max Zachmann

Ce n'est pas seulement le dernier week-end IDM de la saison 2023, mais pour l'équipe germano-néerlandaise Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki, c'est aussi la dernière course de leur période IDM. Après la finale sur le circuit d'Hockenheim, c'est la fin pour l'équipe et ensemble, ils ne se concentreront plus que sur leurs activités dans le championnat du monde Supersport 300. Avec Inigo Igelesias, le titre avait déjà été mis en évidence de manière publicitaire lors de la course à domicile de l'équipe à Assen. A Hockenheim, le champion IDM espagnol s'est montré magistral et a décroché la dernière pole position de la saison.

Juste derrière, le pilote KTM Walid Khan, qui avait été retiré du championnat par son équipe Freudenberg Paligo après la course sur le Red Bull Ring, était de retour avec l'équipe de Saxe. Khan peut encore prétendre au titre de vice-champion, tout comme son coéquipier Dustin Schneider, qui a terminé troisième lors des essais. Schneider s'est emparé de la tête après un départ parfait.

Le tout a été commenté par le superbiker Luca Grünwald, au chômage technique en IDM. Comme toujours, la plus petite classe IDM a connu des turbulences. Dès le deuxième tour, Khan a fait un travail de leader assidu. Le pilote de Freudenberg Phillip Tonn a écopé d'une double pénalité de longue durée pour avoir pris un départ anticipé. Pendant ce temps, la bataille faisait rage en tête, avec notamment des gestes d'agacement d'Iglesias à l'encontre de Tonn, trop sauvage au goût de l'Espagnol. Tonn n'avait pas encore purgé sa peine. Il a effectué le premier tour au septième, mais est resté à peu près dans le groupe de tête. Mais comme il n'avait pas purgé sa pénalité dans les règles, une pénalité de passage s'est ajoutée.

Iglesias a pu se détacher de quelques longueurs de moto de ses poursuivants, Schneider et Khan en contact visuel. Schneider a réussi à combler l'écart et ils ont entamé ensemble les derniers tours de la lutte pour la victoire. Tonn a renoncé à la pénalité de passage et a reçu en plus le drapeau noir. Dans le dernier tour, Iglesias a fermé le sac de la victoire et a franchi la ligne d'arrivée en première position. Le coéquipier d'Iglesias, Max Zachmann, a quant à lui pu se réjouir de son premier podium IDM.

Résultat de la course 1 de l'IDM SSP

1. Inigo IGLESIAS (ESP/Kawasaki)

2. Dustin SCHNEIDER (DEU/KTM)

3. Max ZACHMANN (DEU/Kawasaki)

4. Walid KHAN (NLD/KTM)

5. Oliver SVENDSEN (DNK/Kawasaki)

6. Ferre FLEERACKERS (BEL/Kawasaki)

7. Thom MOLENAAR (NLD/Kawasaki)

8. Dylan CZARKOWSKI (NL/Yamaha)

9. Sven DOORNENBAL (NLD/Kawasaki)

10. Thije LIGTERMOED (NLD/Yamaha)