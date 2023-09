IDM Hockenheim: il campione della SSP 300 vince di più

All'ultimo giro, Inigo Iglesias, che era già campione, ha chiuso le porte ovunque e ha vinto la prima gara del weekend finale. Il secondo posto è andato al pilota KTM Schneider. Podio in anteprima per Max Zachmann

Non è solo l'ultimo weekend IDM della stagione 2023, per il team tedesco-olandese Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki è anche l'ultima gara del periodo IDM. Dopo la finale all'Hockenheimring, per il team è finita e insieme si concentreranno solo sulle loro attività nel Campionato del Mondo Supersport 300. Con Inigo Igelesias, il team si concentrerà sul Campionato del Mondo Supersport 300. Con Inigo Igelesias, avevano già conquistato il titolo in modo promozionale nella gara di casa del team ad Assen. A Hockenheim, il campione spagnolo dell'IDM ha dimostrato di essere un maestro e si è assicurato l'ultima pole position della stagione.

Il pilota KTM Walid Khan, che in realtà era stato tolto dal campionato dal suo team Freudenberg Paligo dopo la gara al Red Bull Ring, ma che ora è tornato in campionato con il team sassone, era molto vicino. Dopotutto, Khan e il suo compagno di squadra Dustin Schneider, che si è classificato terzo nelle prove, hanno ancora la possibilità di vincere il titolo di secondo classificato. Schneider ha preso il comando dopo una partenza perfetta.

Il tutto è stato commentato dal super motociclista Luca Grünwald, disoccupato nell'IDM. Come sempre, la classe IDM più piccola è stata turbolenta. Khan ha fatto molto lavoro di testa dal secondo giro in poi. Il pilota del Freudenberg Phillip Tonn ha ricevuto una doppia penalità al giro lungo per una falsa partenza. Nel frattempo, si è assistito a una lotta selvaggia in testa, con tanto di gesti di stizza da parte di Iglesias nei confronti di Tonn, che secondo lo spagnolo stava guidando in modo troppo selvaggio. Tonn aveva ancora una penalità da scontare. Nel settimo giro completò il primo, ma rimase ancora a metà strada dal gruppo di testa. Ma poiché non aveva scontato la sua penalità secondo le regole, ha dovuto pagare una penalità di drive-through in più.

Iglesias è riuscito a staccare gli inseguitori di qualche lunghezza, con Schneider e Khan in vista. Schneider è riuscito a colmare il divario e insieme sono entrati negli ultimi giri in lotta per la vittoria. Tonn ha rinunciato alla penalità di drive-through, ricevendo comunque la bandiera nera. Nell'ultimo giro Iglesias ha chiuso la borsa della vittoria e ha tagliato il traguardo in prima posizione. Schneider si è classificato secondo e il compagno di squadra di Iglesias, Max Zachmann, è stato felice del suo primo podio nell'IDM.

IDM SSP Risultato Gara 1

1° Inigo IGLESIAS (ESP/Kawasaki)

2° Dustin SCHNEIDER (DEU/KTM)

3° Max ZACHMANN (DEU/Kawasaki)

4° Walid KHAN (NLD/KTM)

5° Oliver SVENDSEN (DNK/Kawasaki)

6° Ferre FLEERACKERS (BEL/Kawasaki)

7° Thom MOLENAAR (NLD/Kawasaki)

8° Dylan CZARKOWSKI (NL/Yamaha)

9° Sven DOORNENBAL (NLD/Kawasaki)

10° Thije LIGTERMOED (NLD/Yamaha)