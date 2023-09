IDM Hockenheim: o campeão da SSP 300 ganha mais

Na última volta, Inigo Iglesias, que já era o campeão, fechou as portas a todos e venceu a primeira corrida do último fim de semana. O segundo lugar foi para o piloto da KTM, Schneider. Estreia no pódio para Max Zachmann

Não é apenas o último fim de semana IDM da temporada de 2023, para a equipa germano-holandesa Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki é também a última corrida do seu tempo IDM. Após a final em Hockenheimring, acabou para a equipa e juntos vão concentrar-se apenas nas suas actividades no Campeonato do Mundo de Supersport 300. Com Inigo Igelesias, já tinham conquistado o título de forma promocional na corrida caseira da equipa em Assen. Em Hockenheim, o campeão espanhol da IDM mostrou ser um mestre e assegurou a última pole position da época.

O piloto da KTM, Walid Khan, que tinha sido retirado do campeonato pela sua equipa Freudenberg Paligo após a corrida no Red Bull Ring, mas que agora estava de volta ao campeonato com a equipa da Saxónia, ficou logo atrás. Afinal de contas, Khan e o seu companheiro de equipa Dustin Schneider, que terminou em terceiro nos treinos, ainda têm hipóteses de conquistar o título de vice-campeão. Schneider assumiu a liderança após uma largada perfeita.

Tudo isto foi comentado pelo super motociclista Luca Grünwald, que está desempregado na IDM. Como sempre, a classe mais pequena da IDM foi turbulenta. Khan fez muito trabalho de liderança a partir da segunda volta. O piloto da Freudenberg, Phillip Tonn, recebeu uma dupla penalização de longa volta por uma falsa partida. Entretanto, houve uma luta feroz na frente, incluindo gestos de irritação de Iglesias contra Tonn, que estava a conduzir de forma demasiado selvagem na opinião do espanhol. Tonn ainda tinha a sua penalização pela frente. Na sétima volta, completou a primeira, mas ainda estava a meio do grupo da frente. Mas como não tinha cumprido a sua penalização de acordo com as regras, teve de pagar uma penalização de drive-through.

Iglesias conseguiu afastar-se dos perseguidores por alguns comprimentos de mota, com Schneider e Khan à vista. Schneider conseguiu reduzir a distância e juntos entraram nas últimas voltas na luta pela vitória. Tonn renunciou à penalização por drive-through e ainda recebeu a bandeira preta por isso. Na última volta, Iglesias fechou o saco da vitória e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Schneider terminou em segundo e o colega de equipa de Iglesias, Max Zachmann, ficou satisfeito com o seu primeiro pódio no IDM.

Resultado IDM SSP Race 1

1º Inigo IGLESIAS (ESP/Kawasaki)

2º Dustin SCHNEIDER (DEU/KTM)

3º Max ZACHMANN (DEU/Kawasaki)

4º Walid KHAN (NLD/KTM)

5º Oliver SVENDSEN (DNK/Kawasaki)

6º Ferre FLEERACKERS (BEL/Kawasaki)

7º Thom MOLENAAR (NLD/Kawasaki)

8º Dylan CZARKOWSKI (NL/Yamaha)

9º Sven DOORNENBAL (NLD/Kawasaki)

10º Thije LIGTERMOED (NLD/Yamaha)