IDM Hockenheim : Walid Kahn remporte la victoire en SSP 300

Pour Inigo Iglesias, la dernière course de l'IDM Supersport 300 avait lieu dimanche. Après avoir remporté le titre avec l'équipe Füsport RT Motorsports by SMK Kawasaki, l'Espagnol va désormais mettre son talent à l'épreuve dans le championnat du monde Supersport 300. Pour la dernière fois, la course s'est ouverte pour lui depuis la première place sur la grille de départ. Walid Khan et Dustin Schneider lui ont tenu compagnie sur la première ligne. Treize tours étaient encore au programme de la catégorie des jeunes avant la fête de clôture.

En tant que champion, Iglesias a pu aborder la dernière course en toute sérénité et s'est placé en tête dès le départ. Avec Oliver Svendsen, Walid Khan et Dustin Schneider, ils étaient quatre sur la ligne de départ. Les poursuivants étaient menés par Phillip Tonn, juste derrière.

Après quelques escarmouches en tête, Iglesias a pu profiter de l'occasion pour se donner quelques mètres d'air derrière. Mais Khan et Schneider ne se laissaient pas encore tout à fait distancer, après tout, il s'agissait encore pour leurs collègues de l'équipe KTM de remporter le titre de vice-champion. Au quatrième tour, l'avance d'Iglesias s'était déjà réduite à 0,562 seconde. En revanche, l'écart entre Tonn et le groupe de tête s'est creusé à 2,680 secondes.

A partir du sixième tour, Iglesias et Khan ont fait la course en tête en bonne intelligence. Alors qu'ils étaient tous les deux sur la même longueur d'onde, Svendsen et Schneider se sont attaqués à plusieurs reprises, perdant ainsi le contact avec le duo. Au huitième tour, Khan a pris la tête, mais quelques virages plus tard, il a été repris par Iglesias. Ce petit jeu s'est poursuivi par la suite. L'occasion pour les poursuivants de se rapprocher à nouveau. Au début du neuvième tour, l'écart était déjà passé de deux à une seconde.

Iglesias et Khan ne se sont pas fait de cadeaux. Ce n'était pas une course du dimanche très amusante, car chaque mètre était âprement disputé. Svendsen s'est débarrassé de Schneider, pour qui le rêve de décrocher la deuxième place par ses propres moyens s'est envolé. Pendant ce temps, en tête, deux changements de place ont eu lieu en deux virages. Pour les trois derniers tours, ils étaient à nouveau trois en tête.

Le dernier tour a été très chaud. C'est finalement Walid Khan qui a remporté la victoire et le titre de vice-champion. Le champion sortant a pris la deuxième place et le Danois Svendsen a décroché sa première place sur le podium.

Résultat de la course 2 de l'IDM SSP

1. Walid KHAN (NLD/KTM)

2. Inigo IGLESIAS (ESP/Kawasaki)

3. Oliver SVENDSEN (DNK/Kawasaki)

4. Dustin SCHNEIDER (DEU/KTM)

5. Phillip TONN (DEU/KTM)

6. Ferre FLEERACKERS (BEL/Kawasaki)

7. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

8. Max ZACHMANN (DEU/Kawasaki)

9. Sven DOORNENBAL (NLD/Kawasaki)

10. Thije LIGTERMOED (NLD/Yamaha)