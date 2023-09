IDM Hockenheim: Walid Kahn vince la SSP 300

Per l'ultima volta nella stagione 2023, la griglia di partenza della IDM Supersport 300 è andata a Khan, che ha conquistato l'ultima vittoria dell'anno davanti al campione Inigo Iglesias. Debutto sul podio per Oliver Svendsen.

Per Inigo Iglesias, quella di domenica è stata l'ultima gara nella IDM Supersport 300. Dopo aver vinto il titolo con il team Füsport RT Motorsports by SMK Kawasaki, lo spagnolo dimostrerà il suo talento nel Campionato mondiale Supersport 300 in futuro. Per l'ultima volta, la gara è partita per lui dalla posizione 1 in griglia. Walid Khan e Dustin Schneider gli hanno fatto compagnia in prima fila. Le classi junior avevano ancora 13 giri da percorrere prima della festa di chiusura.

Iglesias ha potuto affrontare l'ultima gara rilassato come campione affermato e ha preso subito il comando dopo la partenza. Erano in quattro, Oliver Svendsen, Walid Khan e Dustin Schneider. Gli inseguitori erano guidati da Phillip Tonn.

Dopo alcune scaramucce in testa, Iglesias è riuscito a cogliere l'occasione e a guadagnare qualche metro di respiro nelle retrovie. Ma Khan e Schneider non si sono ancora lasciati intimorire: dopo tutto, i compagni di squadra della KTM erano ancora in lizza per il titolo di secondo classificato. Al quarto giro, il vantaggio di Iglesias si era ridotto a 0,562 secondi. D'altro canto, il distacco di Tonn dal gruppo di testa è salito a 2,680 secondi.

Dal sesto giro in poi, Iglesias e Khan hanno corso insieme in testa. Mentre i due erano d'accordo, Svendsen e Schneider si sono attaccati più volte e hanno perso il contatto con il duo. All'ottavo giro, Khan passa in testa, ma viene ripreso da Iglesias poche curve dopo. Il gioco è continuato. Gli inseguitori hanno la possibilità di insinuarsi nuovamente. All'inizio del nono giro, il distacco si era già ridotto da due a un secondo.

Iglesias e Khan non si sono concessi nulla. Non è stata una corsa domenicale divertente, perché hanno lottato ferocemente per ogni metro. Nel frattempo Svendsen si è scrollato di dosso Schneider, per il quale il sogno di vincere il titolo di secondo classificato con le proprie forze è finito per il momento. Nel frattempo, ci sono stati due cambi di posizione in due giri al vertice. Come si conviene per gli ultimi tre giri, erano di nuovo in tre in testa.

L'ultimo giro è stato molto caldo. Alla fine, Walid Khan ha conquistato la vittoria e il secondo posto in classifica. Il secondo posto è andato al campione uscente e il suo primo podio è andato al danese Svendsen in terza posizione.

IDM SSP Risultato Gara 2

1° Walid KHAN (NLD/KTM)

2° Inigo IGLESIAS (ESP/Kawasaki)

3° Oliver SVENDSEN (DNK/Kawasaki)

4° Dustin SCHNEIDER (DEU/KTM)

5° Phillip TONN (DEU/KTM)

6° Ferre FLEERACKERS (BEL/Kawasaki)

7° Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

8° Max ZACHMANN (DEU/Kawasaki)

9° Sven DOORNENBAL (NLD/Kawasaki)

10° Thije LIGTERMOED (NLD/Yamaha)