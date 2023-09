IDM Hockenheim: Walid Kahn vence a SSP 300

Pela última vez na época de 2023, a grelha de partida da IDM Supersport 300 foi para Khan, que conquistou a última vitória do ano à frente do campeão Inigo Iglesias. Estreia no pódio para Oliver Svendsen.

Para Inigo Iglesias, domingo foi a última corrida no IDM Supersport 300. Depois de ganhar o título com a equipa Füsport RT Motorsports by SMK Kawasaki, o espanhol vai provar o seu talento no Campeonato do Mundo de Supersport 300 no futuro. Pela última vez, a corrida começou para ele a partir da posição 1 da grelha. Walid Khan e Dustin Schneider fizeram-lhe companhia na linha 1. As classes júnior ainda tinham 13 voltas para dar antes da festa de encerramento.

Iglesias pôde ir para a última corrida descontraído como o campeão estabelecido e assumiu imediatamente a liderança após a partida. Eram quatro, Oliver Svendsen, Walid Khan e Dustin Schneider. Os perseguidores são liderados logo atrás por Phillip Tonn.

Depois de algumas escaramuças na frente, Iglesias conseguiu aproveitar a oportunidade e ganhar alguns metros de espaço para respirar na parte de trás. Mas Khan e Schneider ainda não se deixaram abater, afinal de contas, os companheiros de equipa da KTM ainda estavam na luta pelo título de vice-campeões. Na quarta volta, a vantagem de Iglesias tinha diminuído para 0,562 segundos. Por outro lado, a diferença de Tonn para o grupo da frente aumentou para 2,680 segundos.

A partir da sexta volta, Iglesias e Khan estão a rodar juntos na frente. Enquanto os dois estão de acordo, Svendsen e Schneider atacam-se várias vezes e perdem o contacto com a dupla. Na volta 8, Khan assume a liderança, mas é novamente apanhado por Iglesias algumas voltas mais tarde. O jogo continua. A oportunidade para os perseguidores voltarem a aproximar-se. No início da nona volta, a diferença já tinha diminuído de dois para um segundo.

Iglesias e Khan não se dão nada. Não foi uma corrida de domingo divertida, porque lutaram ferozmente por cada metro. Entretanto, Svendsen afastou Schneider, para quem o sonho de conquistar o título de vice-campeão com os seus próprios esforços tinha acabado para já. Entretanto, houve duas mudanças de lugar em duas curvas no topo. Nas últimas três voltas, os três estavam novamente na frente.

A última volta foi muito disputada. No final, Walid Khan conquistou a vitória e, com ela, o vice-campeonato. O segundo lugar foi para o campeão cessante e o seu primeiro lugar no pódio foi para o dinamarquês Svendsen em terceiro lugar.

Resultado da IDM SSP Race 2

1º Walid KHAN (NLD/KTM)

2º Inigo IGLESIAS (ESP/Kawasaki)

3º Oliver SVENDSEN (DNK/Kawasaki)

4º Dustin SCHNEIDER (DEU/KTM)

5º Phillip TONN (DEU/KTM)

6º Ferre FLEERACKERS (BEL/Kawasaki)

7º Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

8º Max ZACHMANN (DEU/Kawasaki)

9º Sven DOORNENBAL (NLD/Kawasaki)

10º Thije LIGTERMOED (NLD/Yamaha)