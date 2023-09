Inigo Iglesias : Titre d'or IDM, maintenant accord pour le championnat du monde

Inigo Iglesias avait déjà décroché le titre en IDM Supersport lors de l'avant-dernier week-end d'IDM à Assen, aux Pays-Bas, à l'occasion de la course à domicile de son équipe Kawasaki dirigée par Rob Vennegoor et Frank Krekeler. L'Espagnol revient maintenant en WorldSSP300, la plus petite catégorie du championnat du monde, et reste fidèle à son équipe. "Inigo a dominé l'IDM Supersport 300 de cette année sous les couleurs de Füsport RT Motorsports by SKM - Kawasaki", explique Vennegoor pour justifier sa décision, "même si le calendrier comportait également de nombreux nouveaux circuits pour lui dans un nouveau championnat. Le WorldSSP300 n'est pas une nouveauté pour Iglesias, puisqu'il y est déjà monté quatre fois sur le podium et que l'objectif pour l'année prochaine est d'augmenter ce nombre de podiums avec nous et de se battre pour le championnat".

"Iglesias est né le 9 avril 2002 et est connu pour être un grand talent, avec un grand potentiel d'avenir", assure son ancienne nouvelle équipe. "La dernière saison d'IDM a donc été une étape vers une nouvelle collaboration fructueuse avec l'équipe néerlandaise/allemande".

"Je suis très fier du changement d'Inigo, car c'est exactement ce que nous avions prévu de faire avec cette collaboration", explique Vennegoor. "Si cela se concrétise avec autant de succès, y compris avec le titre IDM Supersport 300, c'est aussi un adieu fantastique à l'IDM. D'un autre côté, il est évidemment dommage qu'Inigo soit le dernier pilote de notre équipe à pouvoir effectuer ce transfert, mais nous ferons tout pour poursuivre sa progression réussie en World Supersport 300. Il a montré qu'il pouvait aussi réussir dans cette catégorie et c'est pourquoi je suis confiant pour une merveilleuse année 2024".

"L'objectif avec lui est sans aucun doute le titre", selon le plan commun, "afin d'atteindre l'ultime pour nous : grandir au sein de notre équipe pour finalement être très performant au niveau du championnat du monde. Réaliser cela serait formidable".

"Je suis très heureux d'avoir gagné le championnat IDM", ajoute Iglesias, "et d'avancer avec l'équipe vers le World Supersport 300 pour la saison 2024. Nous avons établi une bonne collaboration qui sera très importante pour l'année prochaine".