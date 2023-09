Inigo Iglesias: titolo d'oro IDM, ora accordo per il campionato del mondo fissato

Inigo Iglesias aveva già conquistato il titolo IDM Supersport nel penultimo weekend IDM ad Assen, in Olanda, nella gara di casa del suo team Kawasaki guidato da Rob Vennegoor e Frank Krekeler. Ora lo spagnolo torna nel WorldSSP300, la classe più piccola del Campionato del Mondo, e rimane fedele alla sua squadra. "Inigo ha dominato l'IDM Supersport 300 di quest'anno con i colori del Füsport RT Motorsports by SKM - Kawasaki", dice Vennegoor, spiegando la sua decisione, "anche se c'erano molte nuove piste in calendario per lui in un nuovo campionato. Il WorldSSP300 non è una novità per Iglesias, che è già salito sul podio quattro volte, e l'obiettivo per il prossimo anno è di aumentare il numero di podi con noi e lottare per il campionato."

"Iglesias è nato il 9 aprile 2002 ed è conosciuto come un grande talento, con un grande potenziale futuro", è sicuro il suo vecchio nuovo team. "Quindi l'ultima stagione IDM è stata un passo verso un'altra collaborazione di successo con il team olandese/tedesco".

"Sono molto orgoglioso della mossa di Inigo, perché questo era esattamente il piano che avevamo con questa collaborazione", spiega Vennegoor. "Se poi questa riuscirà ad avere così tanto successo, anche con il titolo IDM Supersport 300, allora sarà anche un fantastico addio all'IDM. D'altra parte, è ovviamente un peccato che Inigo sia l'ultimo pilota della nostra squadra a poter fare questo trasferimento, ma faremo tutto il possibile per continuare i suoi progressi nel Mondiale Supersport 300. Ha dimostrato di poter avere successo. Ha dimostrato di poter avere successo anche in questa classe, quindi guardo con fiducia a un meraviglioso 2024".

"L'obiettivo con lui è senza dubbio il titolo", ha detto il piano congiunto, "per raggiungere il massimo per noi: crescere all'interno della nostra squadra per avere alla fine un grande successo a livello di campionato del mondo. Realizzare questo obiettivo sarebbe fantastico".

"Sono molto felice di aver vinto il campionato IDM", aggiunge Iglesias, "e di poter passare al Mondiale Supersport 300 con il team per la stagione 2024. Abbiamo costruito un buon rapporto di lavoro, che sarà molto importante per il prossimo anno".